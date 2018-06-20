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Житель Барнаула, который во время драки в караоке-баре откусил мужчине часть уха, оплатит потерпевшему расходы на косметическую операцию.
Как сообщили в краевой прокуратуре, в настоящее время вступил в законную силу приговор суда, которым житель краевой столицы признан виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью посетителю караоке-бара.
Преступление было совершено, когда между посетителями развлекательного заведения, располагавшимися за соседними столиками, возник конфликт, переросший в драку.
В результате потасовки молодой человек откусил часть уха своему оппоненту.
Виновного приговорили к ограничению свободы, а также обязали выплатить потерпевшему моральный вред.
"Кроме того, молодому человеку придется оплатить и расходы на косметическую операцию по восстановлению потерпевшему ушной раковины, размер которых будет определен судом в порядке гражданского судопроизводства", — резюмируют в прокуратуре.
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