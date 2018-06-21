Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Барнаульский Поток давно имеет репутацию не самого благополучного района города. История его начинается в 50-е годы, когда здесь появились первые дома для рабочих заводов. Люди, жившие в землянках на окраине города, с радостью переселялись в диковинное для них жилье. Постройки были однотипными кирпичными двух- или трехэтажными домами барачного типа, а также пятиэтажными малосемейками. Отсюда и название Поток — поточная застройка.
Постепенно промышленное производство начало приходить в упадок, как, впрочем, и сами дома, где начал собираться неоднозначный контингент людей.
Сейчас Поток находится в ожидании "перерождения": аварийные бараки обещают демонтировать, а на их месте возвести новые кварталы. В ноябре этого года будет принят Генплан Барнаула, по которому в этих местах будет разрешена постройка домов выше трех этажей.
Как выглядит Поток сейчас, смотрите в нашем фоторепортаже.
Комментарии
Амик почитайте историю города.. назвагие поток возникло от комбината поточного домостроения ... таким образом строили панельные пятиэтажки