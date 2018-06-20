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Житель Барнаула, работавший продавцом-консультантом в магазине оргтехники, приговорен к четырем годам колонии за хищение у клиентов более миллиона рублей.
Как сообщили в краевой прокуратуре, жертвами обмана злоумышленника стали 27 человек. Схема мошенничества 27-летнего мужчины, который ранее уже был судим, выглядела так.
Он обращался к покупателям и сообщал им заведомо недостоверные сведения о своих возможностях помочь в приобретении товара со скидкой. Мужчина предлагал передать ему деньги якобы для оплаты выбранного товара, а сам использовал средства в своих целях.
"Первое преступление им совершено в феврале 2017 года, остальные — начиная с апреля по июнь 2017 года. При этом за один день осужденный мог таким способом обмануть от одного до 3 потерпевших, не брезгуя никакой суммой – от 4000 до 125000 рублей с человека. Всего мошенническим способом им было похищено более 1 миллиона рублей", — уточняют в правоохранительном ведомстве.
Наказание осужденный будет отбывать в колонии общего режима.
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