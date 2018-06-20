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Министерство образования и науки РФ распределило в вузах количество бюджетных мест — в Алтайском крае больше всего их предоставлено классическому вузу.
Как сообщает "Алтайская правда", на бакалавриат и специалитет восьми алтайским государственным вузам выделено 5863 бюджетных места. Еще 1685 предусмотрено на магистратуру.
Больше всего бюджетных мест – 1992 – досталось Алтайскому госуниверситету. Приемная кампания здесь стартовала 18 июня.
В АлтГТУ приемная кампания началась еще раньше — с 13 июня.
Приемная кампания в АлтГУ стартовала 18 июня.
Также издание отмечает, что в медицинском университете в нынешнем году перераспределили места в пользу свободного конкурса.
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