Фото: mtdata.ru
Семье главы Внешэкономбанка, бывшего вице-премьера Игоря Шувалова принадлежит бизнес-джет Gulfstream G650, стоимость которого составляет порядка 70 миллионов долларов. Об этом пишет "Дождь", ссылаясь на Forbes и данные директората гражданской авиации Люксембурга.
Издание ссылается на данные директората, которые относятся к 11 мая текущего года. В них говорится, что самолет c регистрационным номером LX-MOW оформлен на компанию Altitude X3, которая зарегистрирована на Бермудских островах. На компанию с этим же названием был оформлен бизнес-джет Шуваловых Bombardier Global Express.
Представитель главы ВЭБ отказался давать комментарии по данному поводу. Информированный источник издания подтвердил, что самолет принадлежит семье Шуваловых. По мнению собеседника, бизнес-джет может не принадлежать экс-чиновнику напрямую, однако "эксплуатируется в его интересах".
В 2016 году Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовал расследование о самолете Шуваловых Bombardier Global Express. Сообщалось, что на нем жена Игоря Шувалова Ольга возит своих собак породы корги на выставки. В декларации Шувалова, работавшего тогда вице-премьером, самолета не было.
Главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, который заявил, что видел соответствующие документы, утверждал, что Шувалов пользуется лайнером по договору аренды.
Шувалов возглавил ВЭБ в конце мая.
По итогам прошлого года его доход на посту в правительстве составил 91,28 миллиона рублей, а Ольга Шувалова задекларировала доход в 89,1 миллиона рублей.
Комментарии
да вы шо? это же чушь, муть и компот. Шувалов - чеСный человек, радеет за расею
Чем вы недовольны?
1 Мужчинам вкалывать на работе до 65 лет
2 Женщинам - до 63 лет
3 Бензин под 50 рублей за литр
4 Повышение платы ЖКХ
5 Полный контроль за счетами в банках
6 НДС 20 % НДФЛ 15
7 Повышение зарплат депутатам и правительству, увеличение доходов чиновников
Добро пожаловать в КРЫМНЯЯЯЯЯШ !!!!
СМИ надо бы еще уточнить то, что все имущество Шувалова куплено за его личные деньги, а не за деньги Государства.
а срать он хотел на всех вас
имущество Шувалова куплено за его личные деньги, а не за деньги Государства.
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Остается один вопрос: Откуда у него может быть столько денег? Уж не у государства ли он их украл? А может это всё на взятки куплено?
Тут, без комментариев!
По строгим глазам, видно, что сильно возмущен и говорит: - Как только вы могли, такое обо мне подумать!?
Работайте до 65 , может не доживете до пенсии, это будет благо для вас.
А вот для этого, надо обязательно бросить все вредные привички!
Нет времени на раскачку, и с завтрашнего дня начнем с физзарядки!
- "Вдох глубокий, ноги шире, не спешите три - четыре!"
Год пахала жена, потом и кровью заработала на самолёт, чтобы возить своих псин на выставки. А вы говорите, что они дармоеды....
Дармоеды - немы. Мы не дармоеды!