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Депутаты Госдумы на заседании в среду, 20 июня, приняли во втором, основном чтении законопроект, предлагающий изменить порядок зачета времени содержания лица под стражей (до вступления приговора суда в силу) в срок отбывания наказания в виде лишения свободы. Об этом пишет ТАСС.
Депутаты внесли поправки в ст. 72 УК РФ. По словам одного из авторов инициативы, главы комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, период содержания обвиняемого под стражей до вступления в силу приговора предлагается засчитывать в срок, в частности, "при отбывании наказания в дисциплинарной воинской части из расчета один день за полтора дня, а также в случае ограничения свободы, принудительных работ и ареста — один день за два дня, для исправительных работ и ограничения по военной службе — один день за три дня". При обязательных работах зачет будет происходить из расчета один день в СИЗО за восемь часов обязательных работ.
Крашенинников добавил, что если обвиняемого намерены лишить свободы, то день в СИЗО будут засчитывать так: при отбывании наказания в тюрьме и исправительных колониях (ИК) особого и строгого режима — за один день; при отбывании наказания в ИК общего режима и воспитательной колонии — за полтора дня; при отбывании наказания в колонии-поселении — за два дня.
Глава комитета отметил, что предложенный порядок "основывается на применении коэффициента при исчислении срока отбывания наказания, а также вида исправительного учреждения, назначаемого судом". По его мнению, изменения послужат "гуманизации уголовно-исполнительной системы и реализации принципа справедливости".
Также Крашенинников добавил, что дни проведения под стражей до суда не будут засчитываться для террористов, рецидивистов и помилованных осужденных к смертной казни.
Спикер Думы Вячеслав Володин уточнил, что данный законопроект находился на рассмотрении депутатов "почти 10 лет". "Это еще один аргумент, почему мы ведем анализ всех этих законов", — добавил он. Спикер подчеркнул, что окончательное чтение инициативы должно состояться в четверг, 21 июня.
Комментарии
Сколько лет, а вот же и некоторые послабления для народа поперли.
идут на встречу