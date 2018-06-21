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Период аномальной жары, в связи с которой в Алтайском крае действует штормовое предупреждение, продолжается — в четверг, 21 июня, в регионе воздух прогреется до +31 градуса.
"В отдельных районах дождь, гроза", — информирует региональный Гидрометцентр. Дневные температуры составят +26...+31 градус.
Ветер будет юго-западный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 10-15 метров.
В Барнауле в этот день без осадков. Температура в краевой столице составит +27...+29 градусов. Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду.
Комментарии
Глядя в окно, вообще без осадков