Фото: avito.ru
Коттедж площадью 226,3 квадратных метра продают в нагорной части Барнаула неподалеку от горнолыжного комплекса "Авальман" за 18 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Как отмечает автор объявления, с одной стороны дома открывается вид на реку Обь, с другой — находится сосновый бор. При этом жилье расположено в районе с развитой инфраструктурой.
"Дом возведен из бруса и высококачественного кирпича. Стены сохраняют тепло зимой и прохладу летом, в комнатах с высокими потолками легко дышится. Дом построен по индивидуальному эксклюзивному проекту", — подчеркивает продавец.
На первом этаже расположены: прихожая, гостиная с витражными окнами, выходом во внутренний двор и лестницей на второй этаж, кухня-столовая со встроенной техникой, санузел.
На втором уровне находится вторая гостиная-игровая, три спальни, выполненные в разных цветовых решениях, и ванная комната.
На мансардном этаже имеется помещение со свободной планировкой площадью около 26 квадратных метров.
Коттедж находится на участке площадью 12 соток с плодоносящим садом. Имеется гараж на два автомобиля, дом для летнего отдыха, баня, беседка.
Комментарии