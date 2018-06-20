Среда, 20 Июнь, 19:27

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Устраивает ли вас качество дорог Барнаула после ремонта по программе БКД?

Спецпроекты

Форум

$ 63,62
€ 73,61
420463
24°
Обь
563см +1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Рост тарифов на ЖКУ-2018Чемпионат мира по футболу-2018Паводок-2018
Новости

Роспотребнадзор назвал безопасные пляжи Алтайского края

, ИА "Амител"
По данным на 14 июня, к использованию готовы семь пляжей

Фото: baza-volgodonsk.ru

Алтайский Роспотребнадзор опубликовал информацию об итогах контроля за местами отдыха в Алтайском крае. Об этом пишет "Катунь 24". 

Так, в регионе для отдыха и купания населения, согласно данным на 14 июня, готовы следующие пляжи:

  • Пляж на базе отдыха "Березка", Алтайский район, пос. Катунь (озеро Ая);
  • Пляж на базе отдыха "Дикий берег", Алтайский район, пос. Катунь (озеро Ая);
  • Парк "Холмогорье", Пляж-1, Алтайский район, с. Алтайское, ул. Заозерная, 2 (искусственный водоем);
  • Парк "Холмогорье", Пляж-2, Алтайский район, с. Алтайское, ул. Заозерная, 2 (искусственный водоем);
  • Пляж в зоне отдыха "Пещерский водопад", 1 км на север от с. Пещерка Залесовского района (водоем на р. Пещерка);
  • Пляж "Солнечный", Первомайский район, с. Солнечное, ул. Кольцевая, 3;
  • Пляж в туристическом комплексе "Бирюзовая Катунь", Алтайский район, с. Алтайское, ул. Советская, 185 (искусственный водоем).

Канал пишет, что ведомство выдало 46 судовых санитарных свидетельств на право плавания на основании экспертных заключений, подготовленных ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае" по итогам обследования судов на соответствие санитарным правилам.

Подчеркивается, что специалисты отобрали 66 проб воды водоемов по санитарно-химическим показателям, 175 проб - по микробиологическим показателям. Также были отобраны 24 пробы по вирусологическим показателям и 64 – по паразитологическим показателям. Взятые пробы соответствуют нормативам.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

20.06.2018 18:19
- гость -

Почему бы не съедить на "Бирюзовую Катунь" искупаться, всего то 280 км?

0  0
20.06.2018 18:33
- гость -

То есть на яровом незя купаться? И где купаться рубцовчанам? Или им после визита токменко это не надо?

0  0
20.06.2018 19:08
- гость -

И больше купаться в крае негде? Только столица края и Бирюзовая Катунь...
Или просто вся масса жителей вообще никто и недостойны, чтобы о их безопасности заботились!

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июнь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
19:24
Барнаульцев приглашают на Фестиваль уличного кино 0
19:08
Коротко о главном: миллиардеры Алтая, пенсионные страсти и атака смерчей
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 20 июня
18:53
"Родео на воде": бийчане почти пять минут ловили лодку без водителя в ней 0
18:33
Трассу перекроют в Алтайском крае из-за военных учений 1
18:11
Роспотребнадзор назвал безопасные пляжи Алтайского края 3
17:50
Сколько бюджетных мест выделили университетам Алтайского края 0
17:34
Госдума приравняла один день в СИЗО к полутора дням в колонии 2
17:22
Продавец оргтехники в Барнауле похитил у клиентов магазина более 1 млн руб. 1
17:15
СМИ узнали о самолете семьи Шувалова за 70 миллионов долларов 11
17:03
Барнаулец, откусивший ухо мужчине в караоке-баре, оплатит ему операцию 0
16:49
В Волгограде детдомовца заменил сын чиновника на выведении сборных ЧМ-2018 6
16:33
Американские СМИ оценили способность РФ защитить Калининград 0
16:21
Наш человек: камчатский депутат-кавалерист является уроженцем Барнаула 6
16:14
Убытков нет, но ситуация сложная: замминистра о посевной кампании в Сибири 1
16:05
Чрезвычайная пожароопасность: на Алтае продлили штормовое предупреждение 0
15:46
"Победа" отсудила у курильщиков более 700 тысяч рублей из-за посадок 0
15:32
Мужчина в Славгороде увернулся от выстрелов и отобрал ружье у нападавшего 5
15:24
Президент Литвы предупредила об опасности вторжения со стороны России 16
15:15
Львица и два питона почти две недели были заперты в авто в Челябинске 1
15:04
Экс-кандидат в губернаторы Алтая хочет стать главой Новосибирской области 0
14:48
Число долларовых миллионеров в РФ выросло на 4% 7
14:31
Разрушительный смерч снес кровлю школы и выбил стекла ДК в алтайском селе 0
14:26
СК опубликовал видео из детсада Барнаула, где жестоко обращались с детьми 12
14:21
Вслед за смерчем и лосем: в Рубцовске рядом с дорогой обнаружена змея 5
14:12
Пять человек погибли в ДТП в Крыму 0
14:03
Горожан просят не вести подрывную деятельность из-за вырубок в "Изумрудном" 36
13:49
Мужчину в Горном Алтае забили до смерти после жалоб его сожительницы 0
13:33
Суперкомпьютер поможет Гидрометцентру увеличить точность прогнозов 2
13:22
В ФАС сообщили о стабилизации цен на бензин 5
13:15
Минимальные цены на водку, коньяк и шампанское могут изменить в России 5
13:04
Виктор Томенко произвел фурор на праймериз в Рубцовске 20
12:51
Слуцкий больше не будет комментировать матчи на Первом канале 11
12:34
Девочка утонула в реке Лебедь в Горном Алтае во время купания с подругами 6
12:21
Новые камеры видеофиксации ПДД устанавливают в Барнауле: где они находятся 36
12:12
Эксперты составили топ-5 самых красивых пещер России 2
12:02
Барнаульский врач удостоен национальной премии "Призвание" 5
11:50
Приехавшего на коне камчатского депутата привлекли к ответственности 8
11:32
Комментатор включил песню "Ленинграда" после победы сборной РФ 1
11:25
Движение автобусов Барнаул — Заринск закрыли из-за банкротства перевозчика 5
11:14
"Ужасная акция": россиянкам предложили 3 млн руб. за ребенка от футболиста 25
11:01
Мощный смерч пронесся по Алтайскому краю 7
10:49
Сергей Шубенков первым в мире выбежал в этом летнем сезоне из 13 секунд 18
10:33
Камчатский депутат приехал в Заксобрание на коне из-за цен на бензин 2
10:30
Роль облачной телефонии в современном бизнесе 0
10:21
Огонь Универсиады-2019 пронесут по самым красивым местам Барнаула 8 декабря 2
10:12
ФАС возбудила дело против Durex из-за рекламы 3
10:06
Количество миллиардеров сократилось в Алтайском крае 16
09:50
СМИ: тренера египетской сборной уволят после окончания ЧМ-2018 5
09:36
Стали известны размеры новых iPhone 0
09:28
Землетрясение магнитудой 3,3 произошло у границ Алтая в ночь на 20 июня 0
09:13
Наши на мундиале: барнаульцы братаются с иностранными болельщиками на ЧМ 15
09:04
Пропавший 80-летний пенсионер найден живым в Алтайском крае 0
09:00
Шире и длиннее: новый Volkswagen Touareg представили в России 0
08:59
Что будет, если летом не платить за свет: спроси у директора БГЭС
Вопросы можно задавать по любой теме, связанной с деятельностью горэлектросети
08:58
Путин может второй раз за 2018 год обратиться к Федеральному собранию 14
08:42
Четырехбалльные пробки ждут барнаульцев утром 20 июня 0
08:31
"Доживу ли?" Жители Алтая об ужасах пенсионной реформы и мнения экспертов 36
08:23
США решили выйти из совета ООН по правам человека 13
08:14
Сибиряки выиграли билеты на чемпионат мира по футболу FIFA 2018 0
08:06
Услышать тишину: как обрести цифровой "детокс" в Белокурихе 2
07:50
Жители Алтайского края смогут посетить уникальный сад цветущих пионов 1
07:34
Жители Алтая с начала года стали на 26% больше брать кредитов в банках 8
07:19
Дом с фонтаном внутри и зимним садом продают в Барнауле за 22,8 млн рублей 3
07:03
Топливная эпопея: цены на бензин "заморозились" в Алтайском крае 4
06:48
Ах, какая женщина: лучшие фото прекрасной Николь Кидман 11
06:32
Смекалка студентов: подборка самых оригинальных шпаргалок 7
06:17
Жара, грозы и ветер: прогноз погоды в Алтайском крае на 20 июня 0
06:01
Жизнь станет дороже: как сильно подскочат тарифы на ЖКУ в Бийске с 1 июля 2
05:46
Праздник День отца может появиться в России уже в следующем году 1
04:32
Набиуллина ответила, зачем ЦБ продал облигации США на $48 млрд 32
03:32
Арестована подозреваемая в шпионаже с именем топ-менеджера "Интер РАО" 4
02:54
Россия обыграла Египет и впервые обеспечила выход в плей-офф ЧМ 51
01:03
Первый отечественный внутридермальный имплантат зарегистрирован в России 0
00:02
Опубликован состав сборной России по футболу на матч ЧМ-2018 с Египтом 2

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.