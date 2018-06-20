Фото: baza-volgodonsk.ru
Алтайский Роспотребнадзор опубликовал информацию об итогах контроля за местами отдыха в Алтайском крае. Об этом пишет "Катунь 24".
Так, в регионе для отдыха и купания населения, согласно данным на 14 июня, готовы следующие пляжи:
- Пляж на базе отдыха "Березка", Алтайский район, пос. Катунь (озеро Ая);
- Пляж на базе отдыха "Дикий берег", Алтайский район, пос. Катунь (озеро Ая);
- Парк "Холмогорье", Пляж-1, Алтайский район, с. Алтайское, ул. Заозерная, 2 (искусственный водоем);
- Парк "Холмогорье", Пляж-2, Алтайский район, с. Алтайское, ул. Заозерная, 2 (искусственный водоем);
- Пляж в зоне отдыха "Пещерский водопад", 1 км на север от с. Пещерка Залесовского района (водоем на р. Пещерка);
- Пляж "Солнечный", Первомайский район, с. Солнечное, ул. Кольцевая, 3;
- Пляж в туристическом комплексе "Бирюзовая Катунь", Алтайский район, с. Алтайское, ул. Советская, 185 (искусственный водоем).
Канал пишет, что ведомство выдало 46 судовых санитарных свидетельств на право плавания на основании экспертных заключений, подготовленных ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае" по итогам обследования судов на соответствие санитарным правилам.
Подчеркивается, что специалисты отобрали 66 проб воды водоемов по санитарно-химическим показателям, 175 проб - по микробиологическим показателям. Также были отобраны 24 пробы по вирусологическим показателям и 64 – по паразитологическим показателям. Взятые пробы соответствуют нормативам.
Комментарии
Почему бы не съедить на "Бирюзовую Катунь" искупаться, всего то 280 км?
То есть на яровом незя купаться? И где купаться рубцовчанам? Или им после визита токменко это не надо?
И больше купаться в крае негде? Только столица края и Бирюзовая Катунь...
Или просто вся масса жителей вообще никто и недостойны, чтобы о их безопасности заботились!