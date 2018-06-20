Фото: kuban24.tv
Конкурсный показ Всемирного Фестиваля уличного кино пройдет в барнаульском Парке спорта А. Смертина. Горожан приглашают посмотреть короткометражки молодых режиссеров и проголосовать за победителя, пишет пресс-служба управления Алтайского края по культуре и архивному делу.
Отмечается, что мероприятие пройдет под открытым небом. В голосовании за работы смогут принять участие все зрители. Для этого им надо будет посветить за понравившуюся работу фонариком, телефоном или зажигалкой, а организаторы замерят уровень света. Победитель фестиваля в конце марта получит статуэтку, выплавленную из металла, принесенного организаторам жителями городов, общественными и культурными деятелями со всего мира.
В сообщении сказано, что в 2018 году фестиваль пройдет в 1100 городах, его посетят свыше миллиона человек по всему миру.
В Барнауле мероприятие стартует в 18:00. До 20:00 барнаульцев ждет интерактивно-развлекательная программа с концертными номерами лучших артистов города, а показ фильмов будет проходить с 20:00 до 22:00. Вход свободный.
Комментарии