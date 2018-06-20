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Российский лидер Владимир Путин отреагировал на победу национальной команды в матче чемпионата мира против команды Египта "весьма позитивно". Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
"Отреагировал он, как и вся наша страна, весьма позитивно. Это очень дорогая для всех нас победа, очень радостная, поэтому президент тоже был рад", — цитирует агентство слова пресс-секретаря президента.
Песков добавил, что сам матч Путин не смотрел, поскольку в это время находился в полете. Президент летел из Минска в Москву. "Но как только с трапа спустился, доложили ему о результатах этого матча", — добавил представитель Кремля.
При этом Песков не смог дать точный ответ на вопрос, поздравлял ли Путин тренера национальной команды Станислава Черчесова. Пресс-секретарь президента отметил, что глава государства "не звонил на этот раз или, может быть, я об этом не знаю".
Напомним, накануне на матче в Санкт-Петербурге российская команда одержала победу над египетскими футболистами со счетом 3:1.
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