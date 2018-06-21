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Совсем скоро граждане в Алтайском крае получат квитанции для оплаты жилищно-коммунальных услуг и увидят в них совсем непривычные цифры. Связано это с тем, что с 1 июля произойдет традиционный рост тарифов.
Портал Amic.ru продолжает знакомить своих читателей с тем, как подскочат цены на жизнь в крупнейших населенных пунктах региона. Ранее мы уже писали о том, как для жителей всего региона возрастет плата за электроэнергию.
Относительно предстоящего увеличения тарифов на холодное и горячее водоснабжение, а также на тепло и водоотведение наша редакция информировала, как будет выглядеть новая такса на эти услуги в Барнауле и Бийске. Теперь на очереди третий по величине город региона – Рубцовск.
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