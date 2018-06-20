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Скончался актер из "Улиц разбитых фонарей" и "Бандитского Петербурга"

, ИА "Амител"
Артисту было 67 лет

Фото: kino-teatr.org

Актер Юрий Ароян умер на 68-м году жизни в Санкт-Петербурге. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на "Пятый канал".

Тело артиста нашли в его квартире на Почтамской улице. Данных о причинах смерти нет.

Канал отмечает, что в квартире Арояна находилось оружие. Соседи актера также рассказали стражам порядка, что в последнее время он злоупотреблял спиртным.

Ароян родился в Ткибули. После окончания Ярославского театрального училища имени Волкова стажировался в Московском цирке на Цветном бульваре, а затем работал в ряде российских театров. Больше всего актер известен по ролям в сериалах "Бандитский Петербург", "Агент национальной безопасности" и "Улицы разбитых фонарей".

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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