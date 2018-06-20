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Законодатели учтут конструктивные предложения противников повышения пенсионного возраста при доработке инициативы, однако откладывать реформу нельзя, закон нужно будет принять осенью. Такое заявление сделала спикер Совфдера Валентина Матвиенко, пишет "Интерфакс".
"Что касается отложить — нет, отложить нельзя", — заявила она, добавив, что если власть отложит реформу, то ее можно считать "безответственной". "Обсуждать, корректировать... Но принимать надо, не откладывая, осенью этого года", — отметила спикер.
Матвиенко считает, что данный вопрос "перезрел", и реформа нужна.
Она призвала "каждый регион — и исполнительную, и законодательную власть" высказать свое отношение к законопроекту в течение 30 дней.
По словам Матвиенко, "это должен быть диалог, в результате которого субъекты должны высказать свое отношение к этому проекту закона и свои замечания, предложения, которые они должны сформулировать". Спикер пообещала, что все предложения будут очень внимательно рассмотрены и, "если это в рамках возможного, разумного", учтены.
Напомним, 16 июня кабмин внес в Думу законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Поэтапные изменения могут начать вводить уже со следующего года.
Комментарии
сначала сделайте чтобы все выходили в 60 мужчины в 55 женщины и пенсия по размеру была как у всех, а то видители всяким упырям на пенсии жируется плохо да нехватает на всех?!?!?! А вот только потом стоит посмотреть если не хватит средств на сколько повысить, но что-то я подозреваю их будет с запасом!
чтоб ты жила на эту пенсию и дожила!!!
Правильно Валька Полстакана говорит. Быдло надо к ноктю! Чтобы знали свое место
Интересно, что МНОГОТЫСЯЧНЫЕ зажравшиеся и прозаседавшиеся в нашей стране - такие, как Матвиенко - очень уж рьяно выступают за "справедливость" для пенсионеров, а им лучше было бы ПОМАЛКИВАТЬ в тряпочку. Особенно ЭТОЙ даме. Она, к примеру, среди всяких прочих благ, льгот и преференций, получает ЕЖЕДНЕВНУЮ ДОТАЦИЮ на питание в размере 5000 (пяти тысяч) рублей. Это 150.000 рублей ТОЛЬКО на ЖРАТВУ!!! Видимо, голодает. Какой же нужно быть свиньёй!