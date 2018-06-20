Фото: Interpol
Лидера крупной группировки Аслана Гагиева, которого обвиняют в организации десятков заказных убийств, экстрадировали из Австрии в РФ. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на официального представителя МВД Ирину Волк.
Отмечается, что обвиняемого сопровождали представители Национального центрального бюро Интерпола и ФСИН.
Преступная группировка уроженца Грузии Гагиева начала криминальную деятельность примерно в 2004 году и насчитывала свыше 50 участников. Согласно материалам следствия, бандиты убили 60 человек, включая правоохранителей, чиновников республиканского и городского уровней, бизнесменов и других. Преступления совершались в Москве, Мособласти и Северной Осетии.
Часть сообщников Гагиева задержали, они получили длительные сроки лишения свободы. Главарь банды смог скрыться.
В октябре 2014 года уроженца Грузии объявили в международный розыск, а в январе 2015-го задержали в Австрии, где он пытался получить статус беженца. После этого начался длительный процесс его экстрадиции в РФ. В итоге Высший земельный суд Вены удовлетворил запрос России.
Среди самых резонансных преступлений банды Гагиева - убийства в 2008 году мэра Владикавказа Виталия Караева и вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева.
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