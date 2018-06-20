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Российский лидер Владимир Путин считает нужным уделить особое внимание организации детского отдыха в летний период. Соответствующее заявление прозвучало на встрече с членами правительства, пишет RT, ссылаясь на ТАСС.
После того, как глава Ростуризма Олег Сафонов упомянул о детях, Путин подчеркнул, что "в этот период, конечно, особое внимание нужно уделить детскому летнему отдыху".
Также глава государства попросил министра просвещения Ольгу Васильеву доложить, как планируется организовать отдых свыше шести миллионов детей.
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