Фото: liter.kz
В Новосибирске ребенок едва не выпал из окна на пятом этаже. Об этом пишет портал "НДН.Инфо".
Инцидент произошел днем в среду, 20 июня, в доме на улице Есенина. О ребенке, стоящем на подоконнике открытого окна, спасателям сообщили полицейские. Им звонок поступил от очевидцев.
"Ребенок действительно находился на подоконнике открытого окна, на уровне 5-го этажа, существовала вероятность его падения", — цитирует издание сообщение в группе "Спасатели МАСС "ВКонтакте".
Для того, чтобы помочь ребенку, один спасатель остался внизу на подстраховке, еще один начал разговаривать с мальчиком, а третий в это время с помощью слесарного инструмента вскрыл дверь в квартиру.
В результате пятилетний ребенок был снят с подоконника, его передали полицейским, которые увезли мальчика в отдел, оставив записку его родителям. После этого спасатели аккуратно закрыли дверь жилья обратно.
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