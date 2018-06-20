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С момента открытия Крымского моста по нему проехали свыше 500 тысяч машин. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на инфоцентр "Крымский мост".
Всего с 16 мая по новой трассе проехало свыше 508 тысяч транспортных средств. Из них в сторону Крыма — более 274 тысяч, в сторону Тамани — около 233 тысяч машин. Среди них — порядка 4,9 тысячи рейсовых автобусов.
Сообщается, что трафик в сторону Краснодарского края превысил крымский поток лишь раз - 12 июня. Тогда в направлении Тамани проехало свыше 12,7 тысячи машин, а в направлении Керчи — порядка десяти тысяч. В первой половине июня мост через Керченский пролив пересекали примерно 140 автобусов каждый день (70 в Крым и столько же на Тамань). А с 15 июня автобусное сообщение интенсифицировалось, превысив 200 рейсов в день в обе стороны.
Крымский мост является самым протяженным в РФ, его длина составляет 19 километров. Открытие автомобильного движения должно было произойти в конце года, но работы завершились с опережением графика.
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