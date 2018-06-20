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Большой десантный корабль "Иван Грен" приняли в состав ВМФ России во время торжественной церемонии. Об этом пишет ТАСС.
Сообщается, что судно зачислено в состав 121-й бригады кораблей Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.
После оглашения приказа заместитель главнокомандующего ВМФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук вручил Андреевский флаг командиру корабля Виктору Васильеву.
По словам Бурсука, корабль удовлетворил заказчика. Он отметил, что строители смогли максимально воплотить пожелания и требования ВМФ. "Это первый корабль после того, как долгие годы их в России не строили. Большинство мы заказывали в странах содружества, этот первый, построенный собственными силами. Завод проявил настойчивость, мастерство, приобрел необходимые навыки, мы не сомневаемся, что следующий корабль будет сдаваться быстрее", — добавил он.
Замглавнокомандующего отметил, что флот и дальше будет строить большие десантные корабли. В 2018 году проектное бюро начнет разрабатывать проект новых БДК. Начать строительство на одной из российских верфей можно будет после завершения примерно через два года, добавляет РИА Новости.
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