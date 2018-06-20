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Вооруженные силы Украины (ВСУ) опять активизировали наступательные действия в зоне конфликта в Донбассе. Военные прошли вперед на два километра рядом с селом Желобок Луганской области, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-центр штаба "операции объединенных сил" (ООС).
"Был спланирован, подготовлен и проведен комплекс мероприятий с созданием полосы обеспечения глубиной до двух километров на участке обороны одной из бригад первого эшелона", — рассказали в пресс-центре, подчеркнув, что задача по созданию полосы обеспечения была успешно выполнена.
В штабе ООС отмечают, что операция по захвату территорий велась порядка двух недель в условиях абсолютной секретности.
В середине мая штаб заявлял, что украинские военные заняли село Пивденное Донецкой области. В январе-феврале солдаты ВСУ также сообщали о захвате контроля над селом Катериновка в Луганской области, которое находится на линии разграничения, и над селом Новоалександровка.
Полпред России в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины в последнее время не раз акцентировал внимание на обострении ситуации в Донбассе. После того, как Киев с конца апреля объявил новый формат силовой операции, ВСУ начали наступление в районе Горловки, занимая все новые населенные пункты в серой зоне.
Посетивший регион в середине мая спецпредставитель Госдепа Соединенных Штатов Курт Волкер подтвердил продвижение ВСУ в районе населенных пунктов Попасная в Луганской области, Горловки и Дебальцево в Донецкой области.
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