Четверг, 21 Июнь, 00:35

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Устраивает ли вас качество дорог Барнаула после ремонта по программе БКД?

Спецпроекты

Форум

$ 63,62
€ 73,61
426697
17°
Обь
563см +1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Рост тарифов на ЖКУ-2018Чемпионат мира по футболу-2018Паводок-2018
Новости

Акула на глазах очевидцев боролась с тарпоном

, ИА "Амител"
Морской хищник устроил драку прям рядом с лодкой с отдыхающими

Фото: youtube.com

Очевидцы сделали видеозапись схватки молотоголовой акулы с тарпоном. Инцидент произошел у берегов Анна-Мария в американском штате Флорида, пишет РИА Новости.

В опубликованном ролике видно, как акула кружит вокруг лодки с отдыхающими, словно преследуя кого-то. Спустя некоторое время она выталкивает на поверхность крупную рыбу из семейства тарпоновых. В ходе битвы хищник даже проплыл под лодкой, из-за чего автор видеозаписи очень испугалась.

Данных о том, кто победил в схватке, нет, так как оператор попросила спутника уехать с места сражения хищника с рыбой.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июнь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
00:22
Сборная России впервые в истории вышла в плей-офф ЧМ по футболу 0
23:51
Тимошенко объявила о планах баллотироваться в президенты 0
23:28
Силуанов: доллар стоил бы 50 рублей, если бы не бюджетное правило 0
23:11
В фонде Исинбаевой опровергли слухи о подмене сироты в Волгограде на ЧМ 0
22:58
Акула на глазах очевидцев боролась с тарпоном 0
22:37
Украинские силовики продвинулись на два километра в Донбассе 0
22:14
Большой десантный корабль "Иван Грен" вошел в состав ВМФ РФ 0
21:56
Более полумиллиона машин проехали по Крымскому мосту с момента его открытия 0
21:34
Новосибирские спасатели сняли ребенка с подоконника на пятом этаже 0
21:14
Путин поручил кабмину уделить внимание организации летнего отдыха детей 0
20:58
Австрия выдала России обвиняемого в организации 60 убийств 0
20:34
Матвиенко заявила, что пенсионная реформа не будет отложена 11
20:12
Скончался актер из "Улиц разбитых фонарей" и "Бандитского Петербурга" 0
19:56
"Весьма позитивно": Песков рассказал о реакции Путина на победу сборной РФ 0
19:24
Барнаульцев приглашают на Фестиваль уличного кино 0
19:08
Коротко о главном: миллиардеры Алтая, пенсионные страсти и атака смерчей
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 20 июня
18:53
"Родео на воде": бийчане почти пять минут ловили лодку без водителя в ней 0
18:33
Трассу перекроют в Алтайском крае из-за военных учений 1
18:11
Роспотребнадзор назвал безопасные пляжи Алтайского края 4
17:50
Сколько бюджетных мест выделили университетам Алтайского края 0
17:34
Госдума приравняла один день в СИЗО к полутора дням в колонии 2
17:22
Продавец оргтехники в Барнауле похитил у клиентов магазина более 1 млн руб. 1
17:15
СМИ узнали о самолете семьи Шувалова за 70 миллионов долларов 13
17:03
Барнаулец, откусивший ухо мужчине в караоке-баре, оплатит ему операцию 0
16:49
В Волгограде детдомовца заменил сын чиновника на выведении сборных ЧМ-2018 6
16:33
Американские СМИ оценили способность РФ защитить Калининград 0
16:21
Наш человек: камчатский депутат-кавалерист является уроженцем Барнаула 5
16:14
Убытков нет, но ситуация сложная: замминистра о посевной кампании в Сибири 1
16:05
Чрезвычайная пожароопасность: на Алтае продлили штормовое предупреждение 0
15:46
"Победа" отсудила у курильщиков более 700 тысяч рублей из-за посадок 0
15:32
Мужчина в Славгороде увернулся от выстрелов и отобрал ружье у нападавшего 5
15:24
Президент Литвы предупредила об опасности вторжения со стороны России 16
15:15
Львица и два питона почти две недели были заперты в авто в Челябинске 1
15:04
Экс-кандидат в губернаторы Алтая хочет стать главой Новосибирской области 0
14:48
Число долларовых миллионеров в РФ выросло на 4% 8
14:31
Разрушительный смерч снес кровлю школы и выбил стекла ДК в алтайском селе 0
14:26
СК опубликовал видео из детсада Барнаула, где жестоко обращались с детьми 13
14:21
Вслед за смерчем и лосем: в Рубцовске рядом с дорогой обнаружена змея 5
14:12
Пять человек погибли в ДТП в Крыму 0
14:03
Горожан просят не вести подрывную деятельность из-за вырубок в "Изумрудном" 36
13:49
Мужчину в Горном Алтае забили до смерти после жалоб его сожительницы 0
13:33
Суперкомпьютер поможет Гидрометцентру увеличить точность прогнозов 2
13:22
В ФАС сообщили о стабилизации цен на бензин 5
13:15
Минимальные цены на водку, коньяк и шампанское могут изменить в России 5
13:04
Виктор Томенко произвел фурор на праймериз в Рубцовске 20
12:51
Слуцкий больше не будет комментировать матчи на Первом канале 11
12:34
Девочка утонула в реке Лебедь в Горном Алтае во время купания с подругами 6
12:21
Новые камеры видеофиксации ПДД устанавливают в Барнауле: где они находятся 36
12:12
Эксперты составили топ-5 самых красивых пещер России 2
12:02
Барнаульский врач удостоен национальной премии "Призвание" 5

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.