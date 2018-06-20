Фото: youtube.com
Очевидцы сделали видеозапись схватки молотоголовой акулы с тарпоном. Инцидент произошел у берегов Анна-Мария в американском штате Флорида, пишет РИА Новости.
В опубликованном ролике видно, как акула кружит вокруг лодки с отдыхающими, словно преследуя кого-то. Спустя некоторое время она выталкивает на поверхность крупную рыбу из семейства тарпоновых. В ходе битвы хищник даже проплыл под лодкой, из-за чего автор видеозаписи очень испугалась.
Данных о том, кто победил в схватке, нет, так как оператор попросила спутника уехать с места сражения хищника с рыбой.
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