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В фонде Исинбаевой опровергли слухи о подмене сироты в Волгограде на ЧМ

, ИА "Амител"
В фонде отметили, что критерия, что ребенок должен быть сиротой, не было

Фото: typical-moscow.ru

В благотворительном фонде спортсменки Елены Исинбаевой опровергли появившуюся в СМИ информацию, что в Волгограде сироту лишили возможности сопровождать футболистов перед началом матча между Англией и Тунисом, так как якобы вместо него отправили сына экономиста детдома. Об этом пишет Znak, ссылаясь на радио "Говорит Москва".

В пресс-службе фонда подчеркнули, что все участники конкурса выводили футболистов на поле. "Мы были сами на матче, видели своих детей, которые выводили футболистов, фотографировали их. Все дети, которые были по программе, все восемь человек, выводили футболистов на поле", — цитирует издание текст сообщения.

В фонде также подчеркнули, что в конкурсе могли принимать участие дети из коррекционных школ, социально-реабилитационных центров и многодетных семей, отдельный критерий, что ребенок должен быть сиротой, отсутствовал. Также в организации заявили, что еще в апреле 2018 года знали, что ребенок из социально-реабилитационного центра города Камышин будет участником. При этом в фонде не стали уточнять, что это за ребенок.

Ранее СМИ Волгограда написали, что вместо ребенка из детдома сопровождать футболистов перед матчем мундиаля на "Волгоград Арене" отправили сына экономиста учреждения. Сообщалось, что мальчика специально записали в одну из групп дневного пребывания в интернате, чтобы он считался его воспитанником.

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Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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