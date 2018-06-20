Фото: abnews.ru
Первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов заявил, что доллар мог бы стоить в данный момент 50 рублей, если бы не бюджетное правило. Об этом пишет РИА Новости.
Во время выступления на правительственном часе в Совфеде он отметил, что правило направлено в первую очередь на обеспечение прогнозируемого курса рубля.
"Конечно, рубль был бы крепче. Но в случае снижения цены на нефть мы бы имели обратное качение. Такая волатильность, такая непредсказуемость, конечно, ударяет по предпринимателям", — отметил министр.
Согласно бюджетному правилу, министерство направляет все дополнительные нефтегазовые доходы, которые получены при цене нефти выше 40 долларов за баррель, на закупку валюты, которая впоследствии зачисляется в Фонд национального благосостояния.
По словам Силуанова, основной задачей является не столько формирование запасов, что также важно, сколько "обеспечение предсказуемости в ведении предпринимательской деятельности от курсовых колебаний".
Комментарии