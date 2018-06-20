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Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что собирается выставить свою кандидатуру на выборах украинского лидера, которые пройдут в марте следующего года. Об этом решении политик рассказала в ходе видеоконференции в Facebook, пишет РБК.
"Я буду баллотироваться на пост президента Украины. Но баллотироваться не для того, чтобы просто поиграть в авторитаризм и монополию власти… Для меня президентский пост и выборы — это не PlayStation, а это реальные изменения, которых ждет страна", — подчеркнула она.
По словам политика, после победы на выборах она сразу же проведет референдум, целью которого будет принятие новой Конституции страны, "демонополизация" власти и превращение Украины в парламентскую республику.
Тимошенко добавила, что она, возможно, станет последним избранным президентом. "Но если мой план станет реальностью, вы сможете всенародно избирать канцлера, вместе с большинством в парламент", — сказала политик, подчеркнув, что вместо слова "канцлер" можно использовать "гетман" или "премьер-министр".
При этом глава "Батькивщины" отметила, что предлагаемая ею "канцлерская форма правления" не означает превращения Украины в федеративное государство.
"Федерализация в нашей стране недопустима, так как существуют очень сильные центробежные силы, которые сегодня разрывают нашу страну... Забудьте о слове "федерализация". Я никогда этого не допущу, если будет возможность вместе с вами по-другому строить Украину. Федерализации не будет никогда. Унитарная страна!" — заявила Тимошенко, добавив, что не успокоится, пока в состав страны не вернутся Донбасс и Крым.
Издание напоминает, что Тимошенко уже дважды участвовала в выборах главы страны: в 2010 году она уступила Виктору Януковичу, а в 2014-м Петру Порошенко.
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