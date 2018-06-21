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Въездные ворота в Крым будут построены на востоке полуострова, где примыкает Крымский мост. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на слова главного архитектора региона Ирину Соловьеву.
По ее словам, в данный момент уже существуют проработки оформления въездных ворот. Авторы хотят, чтобы "любой въезжающий понимал, что он заехал на полуостров с такой колоссальной, богатой историей". Соловьева назвала имеющиеся варианты "очень красивыми".
Архитектор республики подчеркнула, что перед строительством ворот пройдут публичные обсуждения.
Также она рассказала, что каждый город в Крыму должен будет проработать въездные стелы в свои поселения.
"Это лицо, въезд в каждое поселение, поэтому все это должно быть проработано", — отметила Соловьева.
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