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Реальные располагаемые доходы жителей России в мае текущего года, согласно предварительной информации, выросли в годовом выражении на 0,3%, а к апрелю текущего года — снизились на 9,3%. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Федеральную службу госстатистики РФ (Росстат).
Уточняется, что денежные доходы в среднем на душу населения в минувшем месяце выросли в годовом выражении на 6,1% — до 30,438 тысячи рублей.
Среднемесячная начисленная номинальная зарплата по итогам мая была равна 43,815 тысячи рублей, что на 9,9% выше показателей 2017 года.
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