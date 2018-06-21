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Российский премьер Дмитрий Медведев обсудил с руководством Государственной думы, представителями администрации президента и партии "Единая Россия" предложения по изменению пенсионного законодательства. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу правительства РФ.
В сообщении сказано, что в совещании участвовали руководство Госдумы, представители администрации главы государства, руководство партии "Единая Россия", а также представители финансово-экономического и социального блоков кабмина.
"Обсуждались предложения, содержащиеся во внесённом в Госдуму проекте федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий", — цитирует агентство текст записи.
Ранее глава "Единой России" в Думе Сергей Неверов заявил, что руководство партии на встрече с Медведевым затрагивало, среди прочего, вопросы занятости, трудоустройства молодежи и гарантии работы старшему поколению.
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