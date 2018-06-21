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Грузинский актёр и певец Вахтанг Кикабидзе рассказал в интервью изданию Deutsche Welle, что ненавидит СССР, пишет Life.
Артист отметил, что распад Советского Союза его шокировал, хотя и обрадовал, поскольку ощущалось, что режим изживает себя.
"Когда ты в этом котле варишься всю жизнь с детства, представить трудно, что такую огромную махину можно так разнести в пух и прах", — приводит издание его слова.
Актер также полагает, что РФ может повторить данную судьбу. Кроме этого, он рассказал, что ненавидит герб СССР, так как данный символ говорит о плохой жизни в стране.
При этом он признал, что люди в те времена "больше уважали друг друга".
Кикабидзе не появлялся в РФ со времен военного конфликта в Южной Осетии. Однако он заявил, что любит Россию и навестит ее лишь в том случае, если сменится власть.
В заключение он отметил, что россияне "умеют слушать песни, смотреть кино".
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