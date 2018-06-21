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Москва призвала США не искажать факты и не выгораживать Киев

, ИА "Амител"
Захарова отметила, что в Госдепе пытаются представить РФ стороной внутриукраинского конфликта

Фото: zondnews.ru

Москва призвала Соединенные Штаты перестать искажать факты по Донбассу и оправдывать Киев, предложив побудить его к выполнению Минских соглашений. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которое она сделала в ответ на слова коллеги из Госдепа Хезер Науэрт, обвинившей РФ в запугивании наблюдателей СММ ОБСЕ.

Представитель российского внешнеполитического ведомства назвала слова Науэрт безответственными заявлениями и попыткой запутать общественное мнение, представляя Россию стороной внутриукраинского конфликта, каковой она не является. Также, отметила Захарова, Вашингтон оправдывает действия Киева, который не выполняет Минские договоренности.

Представитель МИД РФ предложила американской администрации подходить серьезно к подобного рода публичным заявлениям и призвать Киев к прекращению огня и снятию блокады с Донбасса. По ее словам, региону нужно предоставить особый конституционный статус в составе Украины.

Напомним, на минувшей неделе Науэрт заявила, что возле миссии ОБСЕ в Донбассе был открыть предупредительный огонь. Ответственность за произошедшее представитель Госдепа возложила на РФ, не приведя при этом доказательств.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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