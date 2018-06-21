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Посольство РФ в Колумбии подтвердило данные о гибели российского телеведущего Андрея Бородина в Колумбии. Об этом пишет РИА Новости.
По словам пресс-секретаря диппредставительства Евгения Наумова, инцидент произошел еще в мае. Тело Бородина нашли в запертом номере отеля Медельина. Согласно данным стражей порядка, "никакого криминала там нет, это была ненасильственная смерть".
Наумов рассказал, что после приезда в Колумбию ведущий не вставал на консульский учет в посольстве. "Посольство полностью держит под контролем ситуацию с погибшим и находится в контакте с местными властями", – добавил он.
По словам пресс-секретаря диппредставительства, в Колумбию прибыла мать Бородина, чтобы забрать его тело на родину.
Бородин был начинающим артистом. На его странице в Instagram есть ролики с его участием в телешоу на канале СТС Love, а также с выступлениями на концертах.
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