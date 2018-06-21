Фото: thehappydemic.com.au
Жителей столицы Алтайского края утром в четверг, 21 июня, ждут заторы в пять баллов. Об этом гласят данные сервиса "Яндекс.Пробки".
Больше всего движение машин затруднено на Павловском тракте в районе пересечений с улицами Просторная и Попова, а также на проспекте Строителей в районе площади Победы. Скорость движения на данных участках не превышает 5-7 километров в час.
Также заторы образовались на отрезках улиц Власихинская, Малахова, Матросова, Советской Армии, проспектах Ленина и Калинина.
Добавим, что в городе продолжаются дорожные работы на улицах Власихинская и Молодежная.
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