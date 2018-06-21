Фото: rusdialog.ru
Американский лидер Дональд Трамп сравнил инфраструктуру аэропортов США с воздушными гаванями стран третьего мира. С таким заявлением глава государства выступил во время круглого стола в городе Дулут (штат Миннесота), посвященного вопросу защиты прав рабочих Соединенных Штатов, пишет ТАСС.
Республиканец отметил, что его администрация уже начала модернизировать инфраструктуру страны. "Мы работаем над аэропортами. Мы похожи на страны третьего мира с нашими аэропортами. Просто смешно!" — заявил Трамп.
Президент США подчеркнул, что много лет назад Америка была лидером в данной сфере. "Сейчас вы прилетаете в аэропорты Китая, Саудовской Аравии, Дубая, других стран. И вы смотрите на эти аэропорты, они фантастические!" — заявил он.
Трамп добавил, что в данный момент идет процесс модернизации аэропортов страны, в данной связи сделано много работы.
Комментарии
это он в Барнаульском аэропорту просто не был)))
21.06.2018 09:05
- гость -
Барнаул - захолустье.