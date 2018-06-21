Фото: politico.eu
Власти Соединенных Штатов рассчитывают, что встреча американского и российского лидеров Дональда Трампа и Владимира Путина пройдет в июле. Об этом пишет RT, ссылаясь на газету Times и источники.
Предположительно, местом встречи глав двух государств станет Вена, поскольку там находится штаб-квартира ОБСЕ, членами которой являются обе страны.
При этом чиновники Великобритании обеспокоены возможностью такой встречи.
Издание отмечает, что ранее Трамп допустил возможность встречи с Путиным этим летом.
"Вполне возможно, что мы встретимся", — заявил республиканец в ответ на соответствующий вопрос журналистов.
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