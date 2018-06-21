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Дорога боли: помочь провести последние дни жизни в собственном доме

, ИА "Амител"
Болезнь не спрашивает разрешения. Она просто вторгается в жизнь человека. Рассказываем историю смертельно больного Артема

Перед взором расстилается невероятной красоты пейзаж – бездонное голубое небо с белоснежными облаками, вдали синева Оби и вокруг по холмам море зелени. Ты стоишь на дороге, ведущей вниз к группе ветхих домиков, смотришь на все это. Но ты не испытываешь наслаждения, а только боль. Потому что знаешь то, чего не знают другие. Эта дорога, покрытая пылью, — дорога боли. По ней с диким желанием очутиться дома полз по грязи и под проливным дождем молодой парень Артем, у которого месяц назад обнаружили опухоль головного мозга.

Тогда Артем, его жена Надя, дети и мама Нади возвращались из больницы. На улице была мерзкая погода – дождь и слякоть. Они ехали на такси, потому что иначе добраться с Артемом в город просто невозможно. До дома оставалась какая-то сотня метров. И вдруг таксист остановился и сказал: "Дальше я не поеду". Впереди, на крутом спуске, превратившемся в густое глинистое месиво, машина могла завязнуть. Он просто высадил всех из машины и уехал обратно в город, оставив почти обездвиженного Артема вместе с двумя женщинами и детьми на дороге. В то время у мужчины уже отнимались руки и ноги, и он с трудом ползал по дому. Каким чудом он смог добраться до дома, просто непонятно. Этот страшный отрезок пути и то, чего стоило преодолеть его Артему, Надя запомнит навсегда.

Артему 35 лет. И у него опухоль мозга.

Все началось в начале апреля. Тогда на работе мужчине стало плохо – он потерял сознание и, падая, распорол себе руку до кости. В больнице Артема наскоро осмотрели, сказали, что ничего страшного нет. И даже не наложив швов, отпустили домой. Где-то спустя неделю приступ повторился, но врачи снова ничего не обнаружили.

- А ведь если бы тогда его внимательнее обследовали, то у него был бы шанс, — говорит нам мама Артема, перебирая те самые справки из больниц и еле сдерживая слезы.

Лишь когда Артему стало совсем плохо, стали отниматься руки и ноги, ему сделали МРТ. Тогда же и обнаружился этот страшный диагноз.

Но молодой человек о нем еще не знает. Он думает, что это защемление нервов. Семья не решается сказать ему правду, ведь Артем верит, что совсем скоро он встанет на ноги. И снова будет работать, зарабатывать, чтобы у любимой Нади и красавиц Карины, Виолетты и Вероники было все, что они пожелают. Чтобы они зажили, как прежде, а прежде это была очень счастливая семья.

Артем с Надей познакомились еще совсем молодыми, когда Надя была еще веселой девчушкой с рыжими косичками, а Артем пытался за ней ухаживать. Потом судьба как-то развела их в разные стороны. Вновь они встретились, когда у Нади уже была дочка – Карина. Она тогда пошла в первый класс. Пара начала встречаться, а вскоре и жить вместе. Артем принял Карину как родную и очень к ней привязался. Он всегда баловал всех ребятишек, ни в чем не отказывал ни детям, ни Наде и проводил с ними очень много времени.

До болезни Артем работал сварщиком, а Надя сидела дома с детьми. Жили они на зарплату мужа и детские пособия 10 000 рублей. Сначала жили на съемных квартирах, а потом под материнский капитал купили в пригороде дом с большим участком. Домик, правда, ветхий, но семья планировала его привести в порядок. Артем провел в дом воду, установил ванну. Временно подлатал крышу, затянув ее рекламным баннером, в надежде, что скоро сможет ее починить. Уже начал понемногу закупать утеплитель для веранды. Планов было много, но опухоль на дала воплотить их в жизнь.

Как прежде жить уже вряд ли получится. По словам врачей, Артему осталось около двух лет. При хорошем исходе. Пока нет никакой надежды. Операционное вмешательство приведет к летальному исходу. Лучевая терапия не поможет, так как в организме осталось слишком мало живых клеток.

Когда фонд "Облака" пришел к семье и увидел Артема, то сразу стало понятно, что перед нами человек на грани жизни и смерти. Исхудавшее тело, бледное лицо, которое кажется практически белым в обрамлении густых черных волос. Он еле-еле что-то отвечал на вопросы мамы, находясь под действием лекарств.

Артем прикован к постели — левая сторона тела у него не двигается, правая работает едва-едва. А Надя прикована к Артему. Она просто не может оставить своего любимого наедине с мучениями и постоянно ухаживает за ним.

Болезнь, которая нежданно-негаданно пришла в счастливую семью, не только отнимает у них любимого человека. Сейчас, когда Артем уже не может работать, семья осталась практически без источников дохода. Теперь, когда младшему ребенку исполнилось три года, пособия семья получает в размере 2 500 рублей. Помогают, чем могут, бабушки, но у них небольшие зарплаты. Они покупают лекарства, которые нужны Артему, приносят продукты. Надя на работу выйти не может, потому что Артема нельзя оставить одного. Ему постоянно требуется уход.

Сейчас Надя и мама Артема собирают документы для получения инвалидности Артему, и тогда семья сможет получать пенсию. Но для этого нужно время. А сейчас жить им просто не на что. Иногда не на что купить продукты.

Артем не успел воплотить в жизнь планы по ремонту дома, и совсем скоро он станет непригодным для жизни. В нескольких местах сильно протекает кровля. Если ее не починить, то во время сильного ливня весь дом зальет. И одна из стен внутри дома рушится – в один день она может просто обрушиться и придавить кого-нибудь из детей.

Болезнь не спрашивает разрешения. Она просто вторгается в жизнь человека. Болезнь может просто уничтожить не только самого человека, но и его близких. Тех, кто рядом. И прийти она может к каждому, бедному или богатому. Прийти в любой момент и унести все. Лишить нормальной жизни, лишить счастья.

Артем, Надя, Карина, Виолетта и Вероника… Они были счастливы! Но вдруг судьба решила направить их другой дорогой. Дорогой боли. Да, никто не в силах вернуть Артему здоровье и счастье.

Но мы можем поддержать их на этой страшной дороге.

Фонд "Облака" уже помогает семье продуктами и вещами для маленьких девочек.

Дом семьи находится в пригороде, и Наде тяжело каждый раз одной возить Артема в больницу. Поэтому семья обратилась к юристу фонда с вопросом о купле-продаже дома.

Помочь Артему, Наде и их детям в такой трудной ситуации мы можем вместе. Дом – это то немногое, что осталось у семьи. И мы можем  сохранить его. 

Чтобы купить кровельные материалы для крыши и восстановить несколько несущих деревянных стен, нам нужно закупить строительные материалы на сумму 44 560 рублей.

Наш фонд уже договорился со строительным магазином о максимальном предоставлении скидок, а также для передачи семьи списанных строительных материалов. Также "Облака" организуют строительную бригаду волонтеров, которая бесплатно поставит крышу дома.

Осень наступит очень скоро. И мы считаем дни, успеем ли залатать крышу и спасти несущие стены дома.

Помочь можно, пожертвовав хоть по 10, 50 или 300 рублей.

Каждый ваш вклад, каждая ваша молитва, каждый ваш репост позволит семье Артема жить не на улице. И Артем сможет провести последние дни своей жизни в собственном уютном и теплом доме в кругу семьи. 

Сделайте пожертвование прямо сейчас по реквизитам фонда "Облака" и помогите нам сохранить дом для семьи Артема, напишите, пожалуйста, СМС в переводе:
"Помогаю Артему":
- Пожертвовать электронным переводом по карте сбербанка: 4276020427762163 зарегистрирована на Джамилю Алибулатовну С. (директор фонда).
- Пожертвовать по номеру телефона, привязанному к карте Сбербанка: +79609612442, Семененко Д.А. 
- Пожертвовать с телефона: отправить SMS на короткий номер 3434 с кодовым словом Облака, через пробел сумма пожертвования, например "Облака – 500".
- Если вы хотите отправить средства сразу на юридический счет от физического или юридического лица, пожертвуйте по данным счета:  р/с No 40703810123100000035 в ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА- БАНК", к/с: 30101810600000000774 в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ, БИК 045004774.
- Пожертвовать через официальный сайт фонда: www.fondoblaka.com через кнопку ПОМОЧЬ! Все ваши поступления мы публикуем 3 раза в день во всех социальных сетях и на сайте фонда.
Все ваши сведения: номер телефона, электронная почта и другие персональные данные благотворителя бережно хранятся нами и не публикуются публично. В отчете о поступлениях мы публикуем только имя и отчество, а также сумму перевода.
Вы можете сделать не просто пожертвование, а рассказать историю Артема на своей странице, отправить наш пост в группы и чаты WhatsApp и Telegram.
Любая ваша поддержка поможет в ближайшее время помочь семье.

Если вы хотите поделиться строительными материалами, пожалуйста, позвоните фандрайзеру фонда Павлу Гамаюнову 8 960 961 28 28, и он даст вам подробную информацию, какие именно сейчас нужны материалы.

Публикация фотографий сделана с согласия семьи на оказание материальной, юридической и психологической помощи в рамках реабилитационной программы фонда. 

#облакафонд #барнаулпомогает #благотворительныефонды #облакавбарнауле

Фонд "Облака"
г. Барнаул,
ул. М. Горького, 45 (правое крыло)
8 (3852) 590-180
http://fondoblaka.com/
https://www.instagram.com/fond_oblaka/
https://vk.com/fond_oblaka

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

21.06.2018 10:19
- гость -

какой-то сарай, а не дом

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21.06.2018 10:21
Ируся

В далеком 2010 году у знакомой знакомых обнаружили глиобластому 4 стадии. Герман Летягин сказал: 12-18 месяцев-максимум. Потом две операции,химия..... Живет! До сих пор живет! Артему-выздоровления. Чудеса бывают!

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