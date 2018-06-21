Фото: кадр из ХФ "Калина Красная"
Социальную реабилитацию бывших заключенных обсудили в Алтайском крае. Заседание комиссии прошло в Тальменском районе, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Участники совещания, среди которых оказались представители служб занятости, внутренних дел, здравоохранения и общественных организаций, обсудили, каким должен быть путь людей, которые только вышли из мест заключения. В Алтайском крае около трети отбывших наказание уже в первый год возвращаются обратно, совершив новые преступления. Причина тому — таким людям просто некуда идти работать, а в колониях они получают трехразовое питание, одежду.
Как сообщил врио министра социальной защиты населения Алтайского края Михаил Дайбов, освободившиеся граждане должны четко знать, куда они могут обратиться в случае необходимости получения адресной социальной помощи, каких-либо видов социальных услуг, получения паспорта, регистрации по месту жительства и т.д.
"Данное предложение поддержали все члены комиссии и приглашенные. Мы должны идти на опережение в данном направлении и уже начинать работу по социальной реабилитации лиц, отбывающих наказание, с семьей, члены которой находятся в местах лишения свободы", — отметил врио министра труда и социальной защиты.
Данную инициативу поддержали все участники совещания. Одна из первых мер – проведение профилактических мероприятий с семьей после освобождения.
Комментарии
Ну, наконец-то жизнь арестантская наладится..... Только самим арестантам это надо?
Тут нормальные люди не могут работу найти
Им работать на хозяина и на администрацию - за падло же!