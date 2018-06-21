Фото: twitter.com
Несколько болельщиков из Бразилии спровоцировали скандал, записав ролик с оскорблениями в адрес россиянки в Москве. Одного мужчину уже уволили с работы, в отношении других ведется расследование, пишет РИА Новости.
Инцидент произошел на Никольской улице. Болельщики окружили россиянку и начали скандировать ругательства на португальском языке. На записи видно, что женщина тоже пытается повторить фразу, не понимая ее значения.
Пользователей Сети возмутил опубликованный ролик. Так, на сайте change.org появилась петиция под названием "Привлечь к ответственности бразильских болельщиков, публично унизивших гражданок России". Ее подписали уже более 14 тысяч человек.
Автор документа предлагает привлечь футбольных фанатов из Бразилии к ответственности по статьям "Оскорбление" или "Мелкое хулиганство" КоАП РФ.
Бразильские СМИ уже установили некоторых "героев" видеозаписи. Так, один из них являлся сотрудником авиакомпании Latam. Фелипе Уилсона уже уволили из-за произошедшего. Другого бразильца с записи опознали как лейтенанта Эдуарду Нуньеса. В его отношении начато служебное расследование. Третий член группы болельщиков, Диего Жатоба, оказался в прошлом судим за нецелевое расходование государственных средств и долги по алиментам.
Комментарии
Гонево какое то)
Суть проблемы следующая:
бразы, по синьке естественно, после очередного матча ЧМ, фестивалили на Никольской, месте футбольной тусы. Там масса народа, была и вот эта русская девчонка.
Бразы сняли и опубликовали видос, на котором вместе с россиянкой исполнили неприличную песню на португальском. Девушка явно не знала, о чём они пели.
Она вместе с ними скандирует слова «Buceta Rosa». «Buceta Rosa» — нецензурное выражение из неприличной бразильской песенки, в переводе на русский означающее женские половые органы («розовая вагина»).
Короче, им это показалось смешным. Ну, синие, чо с них взять.
Кстати, первыми на видео бразильцев с нашей девчонкой пожаловались бразильские же фаны.
Совсем страх потеряли!
Совсем страх потеряли!
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А кого бояться? тебя что ли? британцы вон оружие отбирают у наших полицаев и отделываются штрафом в 1000 рублей (12,5 евро!), а попробуй россиянин такое вытворить, лет на 5 на нары отправится.