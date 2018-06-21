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Порядок организации работы передвижных комплексов фотофиксации разъяснили в Госавтоинспекции Алтайского края в связи с поступающими обращениями граждан.
Жители региона, как оказалось, выражают скепсис относительно законности использования мобильных комплексов автоматической фиксации "Арена" лицами, не являющимися сотрудниками полиции.
На это в Госавтоинспекции отвечают: "Инструкция по использованию передвижных средств автоматической фиксации административных правонарушений в области обеспечения безопасности дорожного движения не содержит в себе требований к обслуживающему персоналу".
Также в ГИБДД уточняют, что комплексы "Арена", выставляемые на территории Алтайского края, находятся на балансе краевого государственного казенного учреждения "Управление автомобильных дорог Алтайского края".
"Мобильные специальные технические средства выставляются сотрудниками КГКУ "Алтайавтодор", которые осуществляют их установку, настройку, обеспечивают их сохранность и работоспособность в соответствии с Уставом учреждения и должностными инструкциями. Каждый комплекс подлежит проверке и сертификации в соответствии с едиными федеральными правилами, а персонал проходит специальную подготовку", — добавляют в ГИБДД.
Что касается денежных средств, которые поступают от уплаты административных штрафов, то они уходят в региональный бюджет.
Комментарии
На такой работе можно и в дыню получить...
Мента форма охраняет, а мужичка-аутсорсера ничто не сбережет