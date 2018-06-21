Четверг, 21 Июнь, 10:29

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Устраивает ли вас качество дорог Барнаула после ремонта по программе БКД?

Спецпроекты

Форум

$ 63,62
€ 73,61
426442
23°
Обь
562см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Рост тарифов на ЖКУ-2018Чемпионат мира по футболу-2018Паводок-2018
Новости

ГИБДД: использование мобильных комплексов фотофиксации на Алтае законно

, ИА "Амител"
В Госавтоинспекции разъяснили порядок организации работы передвижных комплексов фиксации правонарушений

Фото: drive2.ru

Порядок организации работы передвижных комплексов фотофиксации разъяснили в Госавтоинспекции Алтайского края в связи с поступающими обращениями граждан.

Жители региона, как оказалось, выражают скепсис относительно законности использования мобильных комплексов автоматической фиксации "Арена" лицами, не являющимися сотрудниками полиции.

На это в Госавтоинспекции отвечают: "Инструкция по использованию передвижных средств автоматической фиксации административных правонарушений в области обеспечения безопасности дорожного движения не содержит в себе требований к обслуживающему персоналу".

Также в ГИБДД уточняют, что комплексы "Арена", выставляемые на территории Алтайского края, находятся на балансе краевого государственного казенного учреждения "Управление автомобильных дорог Алтайского края".

"Мобильные специальные технические средства выставляются сотрудниками КГКУ "Алтайавтодор", которые осуществляют их установку, настройку, обеспечивают их сохранность и работоспособность в соответствии с Уставом учреждения и должностными инструкциями. Каждый комплекс подлежит проверке и сертификации в соответствии с едиными федеральными правилами, а персонал проходит специальную подготовку", — добавляют в ГИБДД.

Что касается денежных средств, которые поступают от уплаты административных штрафов, то они уходят в региональный бюджет.

Материалы по теме

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

21.06.2018 10:20
- гость -

На такой работе можно и в дыню получить...
Мента форма охраняет, а мужичка-аутсорсера ничто не сбережет

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июнь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
10:21
Выше критической отметки: более 20 участков остаются подтопленными в Затоне 0
10:16
Фестиваль красок и КВН: что ждет барнаульцев в День молодежи 0
10:02
ГИБДД: использование мобильных комплексов фотофиксации на Алтае законно 1
10:00
Дорога боли: помочь провести последние дни жизни в собственном доме 2
09:49
Алтайское правительство займется трудоустройством бывших заключенных 3
09:33
Болельщиков из Бразилии накажут за похабную шутку над россиянкой 3
09:30
Volkswagen Passat становится доступнее для российских клиентов 0
09:25
10 человек тушили ночной пожар в барнаульском поселке Октябрьский 0
09:14
Власти США рассчитывают на встречу Трампа и Путина в июле 0
09:08
Легковушка влетела в столб в результате ДТП в Барнауле 0
09:00
У должников за электроэнергию возникнут проблемы при получении кредита 7
08:54
Трамп сравнил аэропорты США с воздушными гаванями стран третьего мира 2
08:45
Акция от "Билайн": предложение с безлимитными звонками на все номера 0
08:39
Пятибалльные пробки образовались на дорогах Барнаула утром 21 июня 0
08:22
Посольство сообщило о гибели российского шоумена в Колумбии 0
08:17
Работа над ошибками: как посмотреть на свой бизнес со стороны 0
08:06
Как вырастут тарифы на электричество в Алтайском крае в 2018 году 49
07:50
"Вкусный" розыгрыш призов от "Сковородовны": обед, кофеварка и iPhone 8 0
07:41
Григорий Есаян выступит с сольным концертом в Горном Алтае 2
07:34
Эксклюзивный дом у леса и с видом на Обь продают в Барнауле за 18 млн руб. 0
07:19
Новый порядок: на сколько поднимут тарифы на "коммуналку" в Рубцовске 1
07:03
Самые красивые девушки на барнаульском пляже: жаркий фоторепортаж 14
06:48
Смотри футбол и выигрывай: Amic.ru запускает призовой тест на знание игры 0
06:32
Лето, отдых и веселье: самые смешные пляжные фото 1
06:17
Жара продолжается: +31 градус и грозы обещают в Алтайском крае 21 июня 3
06:01
Ускользающая красота: фотопрогулка по барнаульскому Потоку 16
05:03
Москва призвала США не искажать факты и не выгораживать Киев 5
04:07
Актер Вахтанг Кикабидзе рассказал о своей ненависти к гербу СССР 15
03:16
Медведев обсудил с депутатами изменения пенсионного законодательства 0
02:11
Реальные располагаемые доходы россиян в мае сократились к апрелю на 9,3% 2
01:06
В Крыму намерены построить въездные ворота 0
00:22
Сборная России впервые в истории вышла в плей-офф ЧМ по футболу 0
23:51
Тимошенко объявила о планах баллотироваться в президенты 0
23:28
Силуанов: доллар стоил бы 50 рублей, если бы не бюджетное правило 4
23:11
В фонде Исинбаевой опровергли слухи о подмене сироты в Волгограде на ЧМ 1
22:58
Акула на глазах очевидцев боролась с тарпоном 0
22:37
Украинские силовики продвинулись на два километра в Донбассе 1
22:14
Большой десантный корабль "Иван Грен" вошел в состав ВМФ РФ 0
21:56
Более полумиллиона машин проехали по Крымскому мосту с момента его открытия 0
21:34
Новосибирские спасатели сняли ребенка с подоконника на пятом этаже 0
21:14
Путин поручил кабмину уделить внимание организации летнего отдыха детей 0
20:58
Австрия выдала России обвиняемого в организации 60 убийств 0
20:34
Матвиенко заявила, что пенсионная реформа не будет отложена 16
20:12
Скончался актер из "Улиц разбитых фонарей" и "Бандитского Петербурга" 0
19:56
"Весьма позитивно": Песков рассказал о реакции Путина на победу сборной РФ 0
19:24
Барнаульцев приглашают на Фестиваль уличного кино 0
19:08
Коротко о главном: миллиардеры Алтая, пенсионные страсти и атака смерчей
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 20 июня
18:53
"Родео на воде": бийчане почти пять минут ловили лодку без водителя в ней 1
18:33
Трассу перекроют в Алтайском крае из-за военных учений 1
18:11
Роспотребнадзор назвал безопасные пляжи Алтайского края 4

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.