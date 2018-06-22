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Рекордные продажи: Volkswagen в мае 2018 года побил все планы продаж

, ИА "Амител"
Марка Volkswagen стабильно показывает высокие результаты продаж. В мае 2018 года было продано 9025 автомобилей

Марка Volkswagen стабильно показывает высокие результаты продаж. В мае 2018 года было продано 9 025 автомобилей, что соответствует росту на 26.8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (7 118 автомобилей).

С начала 2018 года продажи марки увеличились на 21.5% и составили 39 224 автомобиля (январь-май 2017 года – 32 270 автомобилей).

Российские клиенты все чаще делают выбор в пользу кроссоверов Volkswagen. Продажи Tiguan второго поколения выросли больше чем на треть: в прошлом месяце марка реализовала 2 719 автомобилей, произведенных в Калуге. В мае было также продано 130 Teramont – отличный результат для новой модели в этом сегменте. Кроме того, уже объявлены цены на третье поколение внедорожника Touareg, его стоимость стартует с отметки 3 299 000 рублей. В стандартной комплектации новый внедорожник оснащен кожаным мультирулем с обогревом и передними кожаными сиденьями Vienna с электрорегулировкой и подогревом, системой автоматического управления дальним светом Light Assist, автоматической блокировкой дифференциала, ассистентом контроля дистанции спереди Front Assist, системой распознавания усталости водителя, круиз-контролем, 9-дюймовым экраном с навигационной системой Discover Pro.

Традиционно среди бестселлеров марки – Volkswagen Polo. В прошлом месяце было реализовано 5 257 автомобилей модели – это превышает показатели мая 2017 года на 34.1%. За первые 5 месяцев клиентам было передано 21 697 автомобилей, что демонстрирует рост продаж на 20%.

Кроме того, благодаря специальным предложениям на Passat продажи модели в мае 2018 года (217 автомобилей) увеличились на 55% по сравнению с маем прошлого года.

"Высоких показателей продаж в мае удалось достичь благодаря нашим бестселлерам калужской сборки – Tiguan и Polo, - отмечает Ларс Химмер, глава марки Volkswagen в России. - Клиенты отдают предпочтение моделям марки по множеству причин, среди которых не только надежность, высокий уровень безопасности, самые современные системы помощи водителю, отличный внешний вид, но и логичная стоимость владения".

АлтайЕвроМоторс
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Автор:
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