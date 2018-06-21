Фото: geometria.ru
Праздник, посвященный Дню молодежи в РФ, пройдет в барнаульском парке спорта Алексея Смертина. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Барнаульцев ждут этап городского конкурса "Мисс Барнаул — 2018", Летний кубок Барнаульской лиги КВН, фестиваль красок "Сияй" и выступление лучших диджеев города.
В 15:00 в рамках праздника пройдет спортивное мероприятие "Марш-бросок", в котором будет участвовать допризывная студенческая молодежь, силовые структуры и ветераны общественных организаций. Гостям будет представлена выставка современной бытовой техники, вооружения, а также состоятся показательные выступления спецназа.
Хедлайнером мероприятия станет местная кавер-группа "ZZ POP", которая исполнит известные песни.
Мероприятие пройдет в парке, расположенном по адресу: улица Энтузиастов, 12в, в субботу, 30 июня. Начало в 12:00.
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