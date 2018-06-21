Фото: instagram.com/vodolazkyvictor
Московский фотограф Виктор Водолазький сделал забавную серию снимков, пародирующих типичную женскую фотосессию на пляже. В этом ему помог его друг и художник Тимофей Трефилов. В теле, бородатый и в полосатом купальнике Тимофей изобразил чуть ли не каждую вторую девушку на пляже.
"Ты зря провела лето, если у тебя нет таких фоточек", — отмечает автор "стёб-проекта".
Комментарии
Позы очень похожие)
Не хватает еще ракурса, когда девонька стоит вполоборота на цыпочках, выставив вперед одну ногу согнутую в колене) Это делается, чтобы стройнее казаться)
Вообще, жеманность бабских поз при фотографировании просто зашкаливает.
Редко когда девченка это осознает, и далает нетривиальное фото.
за предпоследнюю фотку незачет. носок не тянет
На шпагат не сел, как Волочкова.
Молодец! Такие телеса и позы толсяка!
Классный дядька.