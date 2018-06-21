Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Уровень воды в Оби в районе Барнаула продолжает находиться выше критической отметки — по состоянию на утро 21 июня показатель составляет 562 сантиметра при критическом значении в 540 сантиметров.
По сравнению со вчерашним днем вода опустилась на один сантиметр.
Напомним, что при достижении показателя в 540 сантиметров в микрорайоне Затон начинается подтопление участков.
Согласно информации ГУ МЧС по Алтайскому краю, по состоянию на 21:00 20 июня в Затоне остаются подтопленными 22 приусадебных участка.
Комментарии
смыло бы его по скорее, заколебали этим затоном