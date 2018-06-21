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Минздрав выступил за запрет продажи пива в пластике объемом более 0,5 литра

, ИА "Амител"
В поддержку инициативы также выступил Роспотребнадзор

Фото: petmen.ru

Российский Минздрав поддержал законопроект о запрете продажи алкоголя в полимерной потребительской таре (ПЭТ) больше 0,5 литра. Инициатива была внесена в Думу в апреле, пишут в четверг, 21 июня, "Известия".

В ведомстве отметили, что использование пластиковой упаковки при производстве алкоголя снижает ее стоимость, "а значит, увеличивает степень доступности алкоголя для населения". Газета пишет, что инициативу также поддержал Роспотребнадзор.

При этом Минфин подготовил отрицательный отзыв на законопроект, объяснив это значительными расходами малых и средних пивоварен на переоборудование производства, что может привести к снижению акцизных поступлений в бюджет, росту цен и доли контрафакта.

Также в отзыве отмечается, что около 80% ПЭТ изготавливается на предприятиях страны. В ведомстве подчеркнули, что запрет вызовет финансовые проблемы у производителей пластиковых изделий, что спровоцирует массовые увольнения и сокращения. По данным газеты, отрицательный отзыв был согласован с Минэкономразвития.

В данный момент действует запрет на производство, оборот и розничную продажу алкоголя в пластиковых бутылках объемом 1,5 литра, за исключением продукции, которая поставляется на экспорт.

Законопроект о поэтапном запрете производства и продажи алкоголя в пластике объемом более 0,5 литра внесла в нижнюю палату парламента группа депутатов от "Единой России" и членов Совфеда. В пояснительной записке к инициативе было сказано, что запрет поспособствует снижению уровня алкоголизации населения и улучшению здоровья нации.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

21.06.2018 10:45
- гость -

Да вообще надо в пузырьках пиво фасовать,
как "боярку". И тару возвратную сделать по 50 рэ за штуку.
Вот кому делать не....

0  0
21.06.2018 10:55
- гость -

Спонсор данной инициатив производители пэт тары?

0  0
21.06.2018 10:59
Грантштейн

Да-да, обяжите разливать в хрустальные графины. Ну, чтобы пиво подороже выходило. Вы же этого хотите?
Меня еще сильно напрягает двуличие российских властей: как ЧМ по футболу, так и пиво можно рекламировать, а самое главное - его можно продавать на стадионах.
Нам то нельзя продавать, российским аборигенам, на матчах внутреннего первенства. Ну, типа о нашем здоровье беспокоятся. Или о чем они беспокоятся? Что мы неразумные и люди будут напиваться? А на ЧМ почему тогда можно продавать пиво? Потому что иностранцы?
Во всем мире пиво продают на стадионах. И только у нас этот бред придуман.

0  0
21.06.2018 11:18
- гость -

Увеличивает степень доступности для населения, конечно надо все подороже продавать чтобы людям не по зубам и не по карману было, одурели совсем

0  0
21.06.2018 11:23
Гость

Даешь пиво Барнаульское за 300 рублей!!!!!! 300 значит лучше чем из за границы!!!!

0  0
21.06.2018 11:25
- гость -

ОТСТАНЬТЕ ОТ ПИВА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Алкоголь - это водяру жрать литрами, а пиво и вино должны быть доступны, нужно снижать нагрузку на производителя, чтобы он повышал качество при сохранении доступности. Д, билам выносящим такие закону нужно почитать как действительно боролись с алкоголизацией населения в Европе, а "нашим" только бы в Халифат скатиться.

0  0
21.06.2018 11:29
- гость -

да че уж мелочится: из пипетки накапал в рот покупателю и тары не надо...

0  0
21.06.2018 11:31
- гость -

Дозатягивали гайки, резьбу уже срывает. Думаю скоро народ дорастет и до стачек и до импичментов. Зксперимент над народом подходит к концу, экспериментаторы еще бы хотели, но подопытные начали что-то подозревать.

0  0
21.06.2018 11:41
Filin

Странными методами борются с алкогольной зависимостью. Меньше бумаги в рулоны надо, чтоб не какали мног

0  0
21.06.2018 11:47
- гость -

Конечно же! Лучше же как было давича в СССР! Продавать по 0,5, что и было в бутылке и в пивной кружке! Наш паровоз вперед лети, наш бронепоезд на запасном пути!
Побесновались и хватит - уже пора в соцлагеря.

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