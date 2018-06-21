268 многоэтажных домов в Барнауле оказались отключены от электроэнергии из-за того, что строители пытались проложить газопровод прямо на действующих высоковольтных электролиниях. Работы проводило ООО "Теплоаудит" в районе улицы Балтийской, сообщает пресс-служба БГЭС. В результате от питающих кабелей отключились восемь подстанций. Электроэнергия перестала поступать в жилые дома и другие объекты, расположенные на улицах Попова, Взлетная, Сиреневая, Павловском тракте. Отключенными оказались бойлерные, поликлиника №14, детские сады и 121-я школа.
Порыв электролинии ООО "Барнаульская сетевая компания" был зафиксирован 9 июня по адресу: ул. Балтийская, 92. В момент повреждения сработала защита на ПС-22. Практически одновременно на пульт диспетчерской службы городских энергетиков стали поступать звонки от местных жителей по поводу отсутствия света в их домах. Отключение продлилось всего 31 минуту, с 15:53 до 16.24. Всех потребителей БСК оперативно перевела на резервные источники питания.
"На место аварии прибыла бригада Барнаульской сетевой компании, где обнаружила 70-метровую траншею, вырытую экскаватором. Выемка земли проводилась ровно до кирпичной кладки, которая защищала токоведущие кабели. Строители намеревались сверху положить газопровод, предварительно не согласовав свои действия с энергетиками. А это нарушение федерального закона, а именно "Правил установления охранных зон объектов сетевого хозяйства". Работы не были согласованы с ООО "Барнаульская сетевая компания", как того требует закон при проведении любых мероприятий, связанных с раскопкой грунта в черте города. В настоящее время энергетики устанавливают сумму нанесенного ущерба. Свою вину компания "Теплоаудит" признала", — говорится в сообщении Барнаульской горэлектросети.
Главный инженер Барнаульской сетевой компании Андрей Лавринец подчеркивает, что зачастую именно некомпетентность строительных организаций при проведении земельных работ становится причиной массовых отключений электричества у горожан. "Самым жарким периодом считается строительный сезон, который длится с середины апреля и до конца сентября. Порывы кабельных линий занимают лидирующие позиции в рейтинге аварийности в электросетях города, опережая даже такие факторы, как технические нарушения, вызванные, например, ураганным ветром и еще реже выходом из строя энергооборудования", — отмечает специалист.
С начала года Барнаульской сетевой компанией, которая обслуживает электросети краевой столицы, зафиксирован 21 порыв. Все они связаны с несогласованными действиями строителей с энергетиками. В 2017 году таких порывов было 54. Ущерб исчисляется сотнями тысяч рублей, которые приходится возмещать поспешным землекопам.
Комментарии
Это просто бардак в городской администрации от тех РУКОводителей, курирующих эти объекты.
Все одно, что намеренно заложить "мину" и ждать взрыва.
Сами неведают, что творят.