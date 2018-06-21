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Опасные грозы: леса Алтайского края загораются от разрядов молний

, ИА "Амител"
Только за минувшие сутки в регионе было зафиксировано восемь таких пожаров

Фото: kosmoturizm.ru

Грозы продолжают оставаться серьезной проблемой, несущей опасность для лесов Алтайского края — только за минувшие сутки в регионе разряды молний спровоцировали восемь лесных пожаров.

Как сообщили в краевом министерстве природных ресурсов и экологии, пожары произошли в Михайловском, Зональном, Волчихинском и Егорьевском районах. Ликвидировать их удалось силами местных лесничеств.

"Возгорания удалось обнаружить с пожарно-наблюдательных вышек и благодаря авиамониторингу. В тушении было задействовано 48 работников, 18 лесных пожарных машин, 5 тракторов. Благодаря круглосуточному мониторингу удалось оперативно зафиксировать факты возгорания и устранить их очаги. Пожаром пройдено 5,9 гектара земли лесного фонда", — уточняют в региональном минприроды.

Всего же с начала пожароопасного сезона, который в этом году стартовал 12 апреля, на землях лесного фонда Алтайского края произошло 54 пожара. Площадь, пройденная огнем, составляет 69,265 гектара.

Любопытно, что как раз большинство пожаров возникло из-за гроз. По этой причине произошло 30 возгораний. Пять пожаров случилось из-за сельхозпалов, а еще 19 — это так называемые неустановленные причины (по вине граждан и других организаций).

Также напомним, что до 25 июня в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

21.06.2018 11:47
- гость -

практически в каждом лесу пожары, только пни остаются, пару лет и от лесов вообще ничего не останется

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