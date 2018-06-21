Фото: kosmoturizm.ru
Грозы продолжают оставаться серьезной проблемой, несущей опасность для лесов Алтайского края — только за минувшие сутки в регионе разряды молний спровоцировали восемь лесных пожаров.
Как сообщили в краевом министерстве природных ресурсов и экологии, пожары произошли в Михайловском, Зональном, Волчихинском и Егорьевском районах. Ликвидировать их удалось силами местных лесничеств.
"Возгорания удалось обнаружить с пожарно-наблюдательных вышек и благодаря авиамониторингу. В тушении было задействовано 48 работников, 18 лесных пожарных машин, 5 тракторов. Благодаря круглосуточному мониторингу удалось оперативно зафиксировать факты возгорания и устранить их очаги. Пожаром пройдено 5,9 гектара земли лесного фонда", — уточняют в региональном минприроды.
Всего же с начала пожароопасного сезона, который в этом году стартовал 12 апреля, на землях лесного фонда Алтайского края произошло 54 пожара. Площадь, пройденная огнем, составляет 69,265 гектара.
Любопытно, что как раз большинство пожаров возникло из-за гроз. По этой причине произошло 30 возгораний. Пять пожаров случилось из-за сельхозпалов, а еще 19 — это так называемые неустановленные причины (по вине граждан и других организаций).
Также напомним, что до 25 июня в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности.
Комментарии
практически в каждом лесу пожары, только пни остаются, пару лет и от лесов вообще ничего не останется