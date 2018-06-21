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ФАС предрекла рост цен на топливо на уровне инфляции

, ИА "Амител"
Глава ведомства отметил стабилизацию тарифов на горюче-смазочные материалы в рознице и в оптовом звене

Фото: pravdaurfo.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отмечает стабилизацию цен на горюче-смазочные материалы и ожидает, что далее они будут расти на уровне инфляции. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова главы ведомства Игоря Артемьева.

"За последний период мы отмечаем стабилизацию цен и в рознице, и в оптовом звене, и падение биржевых индексов, которое указывает на то, что эта стабилизация становится все более прочной. И можно говорить, что в ближайшие годы эти цены будут расти дальше в пределах растущей инфляции", — заявил Артемьев на совещании главы государства с членами кабмина.

Глава ФАС отметил, что лишь в некоторых регионах страны отмечается увеличение на доли процента стоимости отдельных нефтепродуктов. Это связано с деятельностью независимых АЗС и их попыткой несколько увеличить свою маржинальность, добавил Артемьев.

Он подчеркнул, что антимонопольщики реагируют на это. В качестве примера он привел возбужденное дело в Крыму — "по превышению соответствующих монопольно высоких цен". "Мы выдали нефтяным компаниям, восьми компаниям, предупреждения — это все тоже делается. То есть если кто-то пытается в этой ситуации действовать уже не в рамках законодательства, то мы это пресекаем", — рассказал глава ведомства.

Агентство отмечает, что, по данным Росстата, цены на бензин в РФ в мае текущего года выросли на 5,6% по сравнению с апрелем, а в годовом выражении — на 11,3%. С начала года средние цены на топливо увеличились на 8,2%, а на дизель — на 8,5%.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

21.06.2018 11:49
- гость -

В смысле на уровне инфляции?
Инфляция по году прогноз 4%.
А ценник на топливо уже 12-15% вверх с начала года.
Или это такая арифметика что еще +4% к текущему уровню?

0  0
21.06.2018 11:57
- гость -

На уровне реальной инфляции будет рост

0  0
21.06.2018 12:00
- гость -

Когда закончат ездить по ушам о невозможности договориться с нефтяными компаниями? Государство само с собой не может договориться что ли? Бредятина полнейшая. Верхи сидят и наживаются на народе и в уши дуют как всё сложно. А всё очень просто - пересажать воров и отобрать наворованное.

0  0
21.06.2018 12:02
многодетный

Верните цены на начало года, т.е. снизьте на 10-12 %, тогда можно говорить о стабилизации цен на топливо. Президент этот вопрос решить не может ?

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