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Летевший из Москвы в Томск самолет экстренно сел в Новосибирске

, ИА "Амител"
На борту лайнера находились 149 пассажиров

Фото: onespotter.com

Самолет компании "Аэрофлот", направлявшийся из Москвы в Томск, утром в четверг, 21 июня, совершил вынужденную посадку в новосибирском аэропорту. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на старшего помощника западно-сибирского транспортного прокурора Оксану Горбунову.

Она отметила, что экстренная посадка была совершена в 7:10 по местному времени. Около 10:00 пассажиров вновь посадили в самолет для отправки к месту назначения. "Новосибирская транспортная прокуратура контролирует соблюдение их прав", — добавила Горбунова.

В прокуратуре уточнили, что на борту Boeing 737-800 находились 149 пассажиров, пострадавших нет.

По данным портала Tomsk.ru, самолет уже вылетел в Томск.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

21.06.2018 11:27
Санёк

А в Томске не ближе было приземлиться?))

0  0
21.06.2018 11:48
Ируся

каждый день что-то случается с самолетами. зачастили.

0  0
21.06.2018 12:34
- гость -

21.06.2018 11:27
Санёк

Толмачи одна из баз S7, там и техники по 737 есть, и запчасти. Сели, проверили, починили, улетели до места назначения. Потом счет за обслугу выставят на АФЛ и делов.

0  0
21.06.2018 13:04
Kimi

А по какой причине вынужденная то?

0  0
21.06.2018 13:06
- гость -

каждый день что-то случается с самолетами. зачастили.
___________
авиапарк стареет, обновляются только самолеты на международных рейсах

0  0
21.06.2018 13:13
Kimi

21.06.2018 13:06
- гость -

Не правда ваша!
Во всяком случае на Московских рейсах от нас летают вполне свежие самолеты, а иногда и вовсе совсем недавно сошедшие с конвейера.

0  0
21.06.2018 13:20
- гость -

это где же вы там свежие видели? там старье летает которому просто салон обновили, если вы статистику посмотрите то увидете что новых свамолетов мы почти не закупаем

0  0
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