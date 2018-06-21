Фото: onespotter.com
Самолет компании "Аэрофлот", направлявшийся из Москвы в Томск, утром в четверг, 21 июня, совершил вынужденную посадку в новосибирском аэропорту. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на старшего помощника западно-сибирского транспортного прокурора Оксану Горбунову.
Она отметила, что экстренная посадка была совершена в 7:10 по местному времени. Около 10:00 пассажиров вновь посадили в самолет для отправки к месту назначения. "Новосибирская транспортная прокуратура контролирует соблюдение их прав", — добавила Горбунова.
В прокуратуре уточнили, что на борту Boeing 737-800 находились 149 пассажиров, пострадавших нет.
По данным портала Tomsk.ru, самолет уже вылетел в Томск.
Комментарии
А в Томске не ближе было приземлиться?))
каждый день что-то случается с самолетами. зачастили.
21.06.2018 11:27
Санёк
Толмачи одна из баз S7, там и техники по 737 есть, и запчасти. Сели, проверили, починили, улетели до места назначения. Потом счет за обслугу выставят на АФЛ и делов.
А по какой причине вынужденная то?
каждый день что-то случается с самолетами. зачастили.
___________
авиапарк стареет, обновляются только самолеты на международных рейсах
21.06.2018 13:06
- гость -
Не правда ваша!
Во всяком случае на Московских рейсах от нас летают вполне свежие самолеты, а иногда и вовсе совсем недавно сошедшие с конвейера.
это где же вы там свежие видели? там старье летает которому просто салон обновили, если вы статистику посмотрите то увидете что новых свамолетов мы почти не закупаем