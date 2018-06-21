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Более 575 миллионов рублей будет вложено в развитие железнодорожной станции в Заринске, заявил начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Алтайского края Виктором Томенко.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, представитель железной дороги подчеркнул, что сегодня ОАО "РЖД" направляет существенные средства на развитие инфраструктуры и грузовых перевозок.
"В минувшем году объем инвестиций составил 2,3 миллиарда рублей, в текущем году он возрастет до 3 миллиардов рублей. Хотел бы подчеркнуть, что все предъявляемые грузы мы вывозим в полном объеме. Кроме того, активная работа ведется в сегменте пассажирского движения, в том числе с учетом привлекательности Алтая как туристско-рекреационной зоны", — отметил Александр Грицай.
Говоря о Заринске, он подчеркнул, что в этом году общедорожные мероприятия в честь Дня железнодорожника в Алтайском крае состоятся в Заринске.
"Железная дорога инвестирует более 575 миллионов рублей в развитие инфраструктуры станции. Будет выполнена комплексная модернизация всех хозяйств, улучшены условия труда работников", — отметил он.
Врио губернатора Виктор Томенко принял приглашение принять участие в мероприятиях путейцев, которые пройдут в начале августа.
Комментарии
Надо срочно приписать это к заслугам Томенко!