Новый формат организации досуга "со скрипом" продвигается на растущий рынок развлечений в столице Алтайского края. Сервисов для взрослых и детей, где можно "научиться играючи" делать что-нибудь руками, в Барнауле становится все больше. Роспись по пряникам, поварское искусство и даже столярное дело вполне можно освоить буквально за одно занятие, уйдя домой с готовым изделием или блюдом.

- У нас тут девушки делают такие вещи, за которые не каждый парень возьмётся, — рассказывает мастер-консультант открытой столярной мастерской "Крафт-клуба М2" Константин Ганов. Чуть больше чем за два месяца "столярка" пополнила свое портфолио несколькими непростыми изделиями, включая трафаретные светильники с "волшебными" эффектами и мебель в стиле "лофт" и "прованс", которую не купить в магазинах.

- То есть собираете группу людей и проводите мастер-класс по изготовлению мебели?

- Не всякую мебель можно сделать за один день, тем более новичку. Изначально мы делали упор на групповые мероприятия, но с окончанием учебного года с группами детей и их родителей взаимодействовать стало сложнее. Зато подросло число тех, кто делает какие-то немассовые, индивидуальные вещи. При этом, создавая что-то, я всегда стараюсь максимально упростить конструкцию для новичка, чтобы он смог не только повторить, но даже улучшить ее. Так, семиклассник Егор смог проявить свою мужественность, соорудив стойку для гамака – простейшую конструкцию из четырех деревянных брусков, на которой гамак можно повесить хоть в чистом поле, хоть в офисе! Мало того, он усовершенствовал конструкцию, избавив ее от тревожных поскрипываний. Это был самый лучший подарок бабушке к лету от уже настоящего мужчины! Хотя мужчины у нас бывают крайне редко. Либо в составе семей с детьми приходят, либо не приходят вовсе.

- Девушки – ваша основная клиентура? Но почему?

- Да, именно девушки и мамы с детьми делают самые красивые светильники, органайзеры, другие предметы мебели, интерьера. По одной из версий, предложенной самими клиентками, у них не получается объяснить мужьям, какой именно стеллаж или полку они хотят. Приходят и говорят: "Хочу такую, как на картинке из интернета, только другую и поменьше". Казалось бы, чего тут непонятного? Но мужья их почему-то не понимают и предлагают сделать самим. Так они приходят и делают, а потом, если что-то вышло не так, как задумано, никого (в том числе и мужа) в этом не винят.

Другая история — семьи, в которых отцы по какой-то причине не могут уделять достаточного внимания воспитанию сыновей через совместный деятельный труд. Ведь для любого мальчишки очень важно вместе с папой починить велосипед (научиться), построить домик во дворе, повесить турник… Он должен с детства понимать свою роль в семье в качестве защитника и созидателя, который все починит и наладит сам и не станет вызывать "мужа на час" для замены лампочки. Кружки с завершением учебного года закончились, а мы открыты и работаем.

Будущим и молодым мамам интересны всяческие бизиборды-развивайки, а есть и просто девушки, для которых столярка – это увлечение, нестандартное и полезное хобби. Почему бы и нет?

Но самое главное – у нас всегда добрая атмосфера, поэтому думаю, что здесь и просто время проводить приятно.

- Как вы конкурируете с другими подобными мастерскими?

- А у нас нет конкурентов. Не потому, что больше никто в городе не проводит мастер-классы по изготовлению какого-то изделия, а потому, что индивидуально, без привязки к какому-то времени, "пока группа наберется", сегодня точно никто не работает. А даже если и начнет когда-то, то все работающие на этом рынке – коллеги, а никак не конкуренты. Коллеги, которые сталкиваются с теми же сложностями, что и мы. К примеру, одна контора, имеющая в наличии станок для лазерной резки фанеры, скачивала чертежи из Сети, вырезала маленькие партии комплектов для сборки и ходила с ними по школам. Неплохо получалось: по 200 рублей за комплект при 15 школьниках в каждом классе… Но школа закончилась, а с лагерями отдыха работать не у всех получается.

Или взять "Сибирских мастеров", которые проводят мастер-классы резьбы по дереву. Конкуренты они нам? Нет, поскольку мы резьбой почти не занимаемся, а они почти не делают мебель.

- По мебели и предметам интерьера все более или менее понятно по фото (см. фото). А какие быстрые мастер-классы вы сегодня можете предложить? Ведь именно они сегодня наиболее популярны на рынке деятельных развлечений.

- Интерьерная игрушка на колесиках – то, что можно сделать меньше чем за час без подготовки. Простейшая ключница с раскраской, небольшое декоративное панно или настенные часы. Модными становятся подставки под смартфон в виде животных. Бра с интересным эффектом для неподготовленного человека сделать за час крайне сложно. Короткие мастер-классы действительно в моде, но если говорить о строительно-ремонтно-интерьерных, то для них основной сезон – весна, осень и немного зима. Исключение – корпоративные тимбилдинговые мероприятия, которые проводятся чаще всего летом и на выезде. Мы к таким мероприятиям готовы.

Как у других?

Со слов одного основателя кулинарной школы "Студия вкуса" Михаила Хмелинина, сегодня у них нет ни "мертвых сезонов", ни потребности в больших рекламных бюджетах. Но когда школа только открылась, а это был 2012 год, никакой динамики не было: люди просто не понимали, что это за школа такая и для чего она нужна. Начало прорыва по направлению кулинарных мастер-классов пришелся на новогодние праздники: люди оценили новый формат, заработало "сарафанное радио", начали приходить известные люди. Каждый мог почувствовать себя героем телепрограммы "Смак", при этом запрос проявился как на взрослые, так и на детские, семейные мастер-классы. Чуть позже крупные компании региона начали включать такие мероприятия в свои тимбилдинги, которые прежде ограничивались нехитрыми марафонами в стиле "мама, папа, я — спортивная семья". При миллионных инвестиционных вложениях проект окупился примерно за два года и действует как самостоятельный бизнес. Похожие проекты, реализуемые при ресторанах, рассматриваются больше как имиджевые, не нацеленные на самостоятельную окупаемость.

Руководитель пряничной мастерской HONEY BAKERY Анастасия Роженцева работает на этом рынке только год. Начинала с изготовления пряников у себя в квартире, но позже решила организовать юрлицо, чтобы предлагать свои услуги официально, организовывая мастер-классы по росписи пряников цветной глазурью на собственной базе. Весь летний период сразу после открытия, по признанию Анастасии, оказался застойным, и только в конце августа начали появляться заказы, связанные с началом учебного года: вместе с детками мы делали подарочные расписные пряники для учителей и воспитателей. Ведь подарок, выполненный собственными руками, всегда выглядит более ценным. Потом начались новогодние праздники, когда и детей на мастер-классы больше ведут, и заказы на готовые изделия с какой-то символикой от компаний идут более активно. Тогда пряничных дел мастерица сделала вывод о необходимости проводить больше мероприятий на выезде: в семьях на днях рождения, на корпоративных мероприятиях. При этом лучше привязывать мастер-классы к каким-то праздничным датам или событиям.

Порядка 60% клиентуры пряничной мастерской приходит через "Инстаграм", а остальные – через другие соцсети, плюс "сарафанное радио".