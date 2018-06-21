Фото: rusdialog.ru
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова грузинского актера Вахтанга Кикабидзе, который заявил, что обрадовался распаду Советского Союза. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее артист в интервью немецким СМИ заявил, что обрадовался распаду СССР, добавив, что испытывал ненависть к гербу страны. Также он отметил, что "такую огромную махину трудно было развалить".
Сенатор подчеркнул, что актер получил известность исключительно благодаря СССР. "Иначе был бы он малоизвестным певцом с окраины Европы. Годы он набрал, мудрости — нет", — цитирует агентство текст сообщения в Twitter-аккаунте Пушкова.
Член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич, в свою очередь, отметил, что в РФ продолжают любить роли Кикабидзе, но они не имеют ничего общего с тем человеком, которым стал артист сейчас.
Агентство напоминает, что в августе 2008 года актер отказался от выступлений в РФ после войны в Южной Осетии и признания Москвой независимости этой республики и Абхазии. Также он отказался от ордена Дружбы народов, который ему вручил глава российского государства.
В 2013 году в интервью Кикабидзе говорил, что мог бы вернуться в РФ, если бы его присутствие "что-либо изменило" в отношениях Москвы и Тбилиси.
Комментарии
и не лень было отвечать какому-то актеру...
почему ему въезд в Россию до сих пор не закрыт, загадка
Он свм не хочет сюда ехать. Принципиально.
То все кто получил известность в СССР, получили ее не благодаря таланту?
Любимая актриса гитлы Марика Рекк тоже должна бесноватого благодарить за карьеру? скорее он испортил ей жизнь.
В самой Грузии к России и к россиянам (не только русским, а всем кто живет в России) отношение только положительное. Они единственное на что жалуются, что мы к ним можем приезжать и без визы, а им даже визу в Россию получить нереально.
Таких больных как Буба, там по пальцам двух рук. Он, да Саакашвили-галстукоед с корешами.
А Буба на старости лет просто свихнулся.
Типичная совковая демагогия. Наличие тяжелой индустрии, научных открытий и высокой культуры и прочих достижений, никак не оправдывает людоедский режим коммуняк. Все эти блага человеческой цивилизации доступны и без краснопузых. Когда говорят что что либо было благодаря совку, это ложь. Не совок надо благодарить, а талантливых людей которые двигают вперед развитие человеческой цивилизации независимо от гос. идеологии. Люди не собственность политической системы, они были, есть и будут всегда и нет тут никакой заслуги коммуняк, демократов, попов и прочего.
Кранштейн,отстань от Бубы. Целуй Пушковых в зад не публично. Всем и так понятно, что ты такое.
21.06.2018 13:28
- гость -
То, что ты куча говна - нет никаких сомнений.
И причем здесь Пушков? Мне он поровну, я про депутатов вообще ничего не говорил.
Я утверждаю, что Буба - старый маразматик, и что таких в самой Грузии единицы.