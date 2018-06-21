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Пенсионер из Новокузнецка Виктор Смирнов стал вторым претендентом на пост губернатора Кемеровской области, выдвинув свою кандидатуру на досрочных выборах главы региона, которые пройдут 9 сентября. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на портал регионального избиркома.
В сведениях о выдвинутом кандидате говорится, что ему 51 год, он самовыдвиженец и сейчас находится на пенсии. Также сообщается, что у Смирнова были две судимости по статье "Побои", одна из которых была погашена в 2013 году, а вторая снята в 2015-м.
Агентство пишет, что Смирнов на своей странице во "ВКонтакте" написал, что избирательная комиссия разрешила ему начать сбор подписей и открыть специальный избирательный счет в Кемерово, что, как он полагает, является "грубейшим нарушением равноправия кандидатов", так как Сергей Цивилев (врио губернатора Кузбасса, выдвинут на предстоящих выборах от партии "Единая Россия") получает преимущество, "минуя процедуру сбора подписей граждан в свою поддержку". Смирнов предложил Цивилеву заявиться на выборы как самовыдвиженец и не "прикрываться привилегиями правящей партии".
Сообщается, что на минувшей неделе в избирком в качестве самовыдвиженца подал документы Эдуард Балабан, с 2013 по 2014 год являвшийся замгубернатора по строительству. Он стал первым выдвинутым кандидатом на грядущих выборах.
Сообщается, что Смирнов собирался участвовать в выборах главы Новокузнецка в 2013 году, но ему отказали в регистрации. В 2015 году мужчина подавал заявку на участие в выборах губернатора Кемеровской области, однако не сдал в избирком в срок необходимые для регистрации документы.
Досрочные выборы главы Кузбасса были назначены после отставки 1 апреля бывшего губернатора Амана Тулеева из-за пожара в ТРЦ "Зимняя вишня", жертвами которого стали 60 человек. Врио губернатора назначили Цивилева.
Комментарии
Чудеса и только!
У Смирнова, возраст которого 51 год, были всего две судимости. Одна по статье "Побои" которая вскоре была погашена в 2013 году. А вот вторая, о которой и говорить не хочется, но также вскоре снята в 2015-м.
Чудеса да и только!
51 год и пенсионер
Для полного счастья Вострикову надо выдвинутся, в партию пжив он уже вступил...